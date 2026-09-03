Баскетболен клуб „Шумен“ организира за осми път международния баскетболен турнир за подрастващи на името на изтъкнатия шуменски деятел - Костадин Димитров.

Турнирът ще се проведе на 5 и 6 септември в „Арена Шумен“. В тазгодишната надпревара ще играят състави от юноши старша възраст от клубовете „Шумен“, „Ямбол“, „Дунав“ Русе и „Рапид“ Букурещ.

Програмата за турнира:

Събота 05.09.2025

16.30 ч. Шумен - Дунав 2016

18.30 ч. Ямбол - Рапид Букурещ

Неделя 06.09.2025

10.00 ч. Мач за 3/4 място

12.30 ч. Финал

14.00 ч. Награждаване

Входът за зрители е свободен.

ШУМ.БГ