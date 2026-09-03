Словения очевидно продължава да създава невероятни колоездачи, след като днес на сцената излезе 20-годишният Якоб Омржел.

Това момче е най-младият участник в обиколката на Испания и прави своя дебют на състезание от подобно ниво, но той не просто спечели етап, а го направи на най-високата точка от тазгодишното трасе.

Днешният 166-километров планински етап завърши на метеорологичната станция на връх Калар Алто в планината Сиера Невада, като със своите 2168 метра е най-високата точка на Вуелтата тази година.

20-годишният Омржел спечели етапа по впечатляващ начин и така записа първата си професионална победа на голямата сцена в една от големите обиколки.

И то на възраст, на която твърде рядко виждаме колоездачи изобщо да бъдат включвани в големите обиколки. Омржел не просто е част от Вуелтата, но спечели и един от най-трудните етапи.

Той го направи със страхотно каране по финалната височина, в която остави на почти две минути зад себе си представителят на домакините Урко Берарде.

Днешният етап имаше и голямо влияние в битката за генералното класиране, защото макар да завърши шести в етапа, "червената фланелка" Енрик Мас успя да натрупа преднина пред преследвачите си.

Днес той завърши на 27 секунди пред тях, с което натрупа още ценно време в голямата битка за краен победител.

Енрик Мас вече води с 1:45 минути пред Примож Роглич, 2:06 минути пред Феликс Гал и 3:53 минути пред Ричард Карапас.

С днешната си победа Якоб Омржел намери място в топ 6 на генералното класиране с 4:59 минути изоставане от лидера.

Дир.бг