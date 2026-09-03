Президентът Илияна Йотова обяви, че кандидатът ѝ за вицепрезидент е генералният директор на БТА Кирил Вълчев, представяйки го като "юрист, общественик, човек на словото и правото".

Вицепрезидентът трябва да познава из основи законите на страната, да знае как функционира българската държава и да уважава законите, каза Йотова пред репортери пред зала "България", където тази вечер с концерт ще бъде открит новия сезон на Софийската филхармония.

Тя обясни, че с Вълчев дълги години ги свързва обща кауза. "Един вицепрезидент трябва да умее да общува с хората, да бъде близо до тях и тук в България, и зад граница, с българите. Това беше наша обща кауза също - да работим с българските общности, за тяхното съхранение, за тяхното опазване, защото не навсякъде е лесно, и за тяхното развитие", посочи Йотова.

Според нея Вълчев е доказал, че като човек може да събира, а не да разделя.

"Ние, журналистите, сме хора по призвание, не по образование само - каза Йотова, напомняйки, че и тя беше журналист, преди да влезе в политиката - Журналистите са и юристи, и бизнесмени, и икономисти, хора с една изключително широка култура."

"Аз през годините съм видяла в господин Вълчев и добрия юрист, и журналиста, и общественика, и преподавателя включително във висши учебни заведения", заяви още президентът.

"Бог ми е свидетел, не съм се стремил да бъда кандидат за вицепрезидент. Приемам поканата на президента като признание не за мен, а за БТА - институция на съгласие, на общуване с българите по света, на памет, нещо, от което има нужда в президентството", каза Вълчев.

"Това е признание за всички вас, за българските медии, които предоставят територия за многоликото ни общество и възможности за диалог, нещо, което помните, че аз правих 28 години в "Дарик Радио", заяви още той.

Вълчев каза, че ще последва най-добрите примери на ръководители на независими институции, които са участвали в президентски избори: Конституционния съд, Върховния касационен съд, Софийския университет.

Той ще предаде още утре на колеги текущите дела в БТА, а през следващата седмица ще излезе в неплатен отпуск до края на предизборната кампания.

По думите му е получил поканата от Йотова през август, но е мислил достатъчно.

"Двама журналисти в президентството. Представяте ли си? Това е наистина огромно признание. Това е признание и за моите учители, защото с каквото и да се захванем в този живот, трябва да разчитаме на знанията, които имаме", каза Кирил Вълчев.

През уикенда Йотова обяви, че на 8 септември ще бъде учреден инициативният комитет, който ще издигне кандидатурата ѝ. Днес съобщи, че това ще стане от 17:00 ч. в зала 6 на НДК.

Тя първа обяви участието си в изборите още на 24 юли, а четири дни по-късно от "Прогресивна България" ѝ декларираха подкрепа.

В събота зад нея застана и БСП след единодушно гласуване в Националния съвет на партията. "Надяваме се тя да избере човек, който ще изпълни вицепрезидентската институция със съдържание, както успя да го направи самата тя", каза лидерът на левицата Крум Зарков.

Кирил Александров Вълчев беше избран от Народното събрание за генерален директор на БТА на 27 януари 2021 г.

Той е адвокат в областта на правото на интелектуалната собственост, медийното, търговското и гражданското право. Автор на публицистичните предавания "Седмицата" и "Годината" по частното национално Дарик радио. Посетил 182 от 193 държави, които са членове на Организацията на обединените нации (ООН), както и всички континенти, пише в негова биография, публикувана в държавната информационна агенция.

Роден е на 24 май 1973 г. в София. Кръстен е на свети Кирил, на чийто празник е роден. Баща му инж. Александър Вълчев (1941 г. - 2012 г.) е основател и директор на Националния политехнически музей в София и основател и председател на Българския национален комитет на Световния съвет на музеите (International Council of Museums - ICOM). Майка му Жанета Вълчева се пенсионира като заместник-директор на Националното музикално училище "Любомир Пипков" в София.

През 1992 г. Кирил Вълчев завършва с отличие Националната гимназия за древни езици и култури "Константин-Кирил Философ". Дипломната му работа е на тема "Руски и украински старопечатни книги в библиотеката на Рилския манастир". Докато е ученик в гимназията от 1990 г. до 1992 г. работи като санитар във Второ вътрешно отделение на Четвърта градска болница в София, защото иска да стане лекар. Магистър по право в Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", който завършва с отличие през 1998 г. Дипломната му работа е на тема "Правен режим на ценните книжа, фондовите борси и публичните дружества". През 1995 г. завършва професионален курс по радио-мениджмънт в "Дойче Веле" в Кьолн, Германия. През 2000 г. е стипендиант в Програмата за европейски лидери на "Джърман Маршъл Фонд" в САЩ. През 2003 г. е на стаж в Българската секция на "Би Би Си" в Лондон, Великобритания.

От 1996 г. до 1998 г. като студент е адвокатски сътрудник в Адвокатска кантора "Легаком". От 1999 г. е адвокат в Софийската адвокатска колегия. От 2000 г. до 2004 г. е хоноруван асистент по гражданско право в Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски". От 2005 г. е управляващ съдружник на адвокатско дружество, специализирано в областта на медиите и интелектуалната собственост. Консултира медии, театри, опери, филхармонии, музеи, галерии, индивидуални творци и артисти. Представител по индустриална собственост (патенти и марки), вписан в регистъра на Патентното ведомство на Република България. През 2003 г. и 2011 г. е правен консултант при изготвянето на проект на Закон за Българската телеграфна агенция (БТА), като в края на 2011 г. законът е приет от Народното събрание. Постоянен правен консултант на Българската телеграфна агенция (БТА) от 2000 г. до 2003 г. и от 2018 г. От 2000 г. е постоянен правен консултант на Дарик радио. От 2005 г. е секретар на Управителния съвет и постоянен правен консултант за учредяването и дейността на Съюза на българските национални електронни медии (СБНЕМ) - сдружение на Българската телеграфна агенция (БТА), Българската национална телевизия (БНТ), Българското национално радио (БНР), БТВ, Нова телевизия и Дарик радио. От 2009 г. до 2011 г. е постоянен правен консултант за учредяването и дейността на Асоциацията на телевизионните продуценти (АТП) - единственото сдружение на телевизионните продуценти в България. От 2018 г. е правен консултант на Българската асоциация на журналистите и писателите по туризма (Association Bulgare des Journalistes et Ecrivains du Tourisme - ABUJET). През 2019 г. - 2020 г. е член на експертната група за промени в Закона за радиото и телевизията към Комисията по културата и медиите на Народното събрание.

От 1990 г. до 1991 г. като ученик е член на разширения редакционен състав на Кирило-Методиевския вестник "За Буквите". От 1992 г. до 1993 г. е водещ на издания на младежкото предаване "Юноша" по програма "Христо Ботев" на БНР. От 1993 г. до 1995 г. е сътрудник на трудов договор в Редакция "Информация за чужбина" на Българската телеграфна агенция (БТА). От основаването на Дарик радио през 1993 г. е специален кореспондент на радиото за събития в България и по света. От 1994 г. е автор на обзорното предаване "Седмицата" на Дарик радио всяка събота сутрин. От 1996 г. е автор на обзорното предаване "Годината" на Дарик радио. В него Дарик радио обявява избора за "Политик и събитие на годината".

От 1994 г. до 2009 г. е автор на обзорното предаване "Денят" на Дарик радио. От 2007 г. е организатор на проучването на Дарик радио "Най-добрият град за живеене в България". От 2006 г. до 2008 г. е член, а от 2009 г. до 2014 г. е председател на Комисията за етика в електронните медии към Националния съвет за журналистическа етика, която прилага Етичния кодекс на българските медии. От 2008 г. до 2010 г. е председател на Съвета на директорите на "Лекс.бг" - най-големия правен портал в България. От 2009 г. до 2010 г. е председател на Съвета на директорите на издателя на списание "Правен свят" и автор на поредицата "Интервюто на Кирил Вълчев" в списанието с участници значими български политици и общественици. От 2019 г. е член на Обществения съвет на Българското дружество за връзки с обществеността. Участник и модератор на дискусии в световните срещи на българските медии, организирани от БТА. Лектор на Българското училище за политика за работата на политиците с медиите. Лектор на Дипломатическия институт към Министерството на външните работи за работата на дипломатите с медиите. Лектор на Националния институт на правосъдието за работата на магистратите с медиите.

Кирил Вълчев е и в журито на традиционния конкурс на Dir.bg за чиста журналистика Web Report.

Дир.бг