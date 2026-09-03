Атмосферното налягане ще се задържи почти без промяна - ще бъде около и малко по-високо от средното за месеца.

През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на облачността и на места, главно в Централна България ще превали дъжд. В Северозападна България ще духа слаб вятър от запад-северозапад, по Черноморието - от север. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на Югозападна България ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27° и 32°, в София – около 27°.

В планините ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с купеста облачност и на места в масивите от Южна България и Централна и Източна Стара планина ще превали и прегърми. Ще духа умерен до силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра - около 13°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока, а около и след обяд купеста облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, след обяд от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 26°-29°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

НИМХ