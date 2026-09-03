Световната футболна централа официално обвини УЕФА в клеветническа кампания срещу президента Джани Инфантино.

Президентът на ФИФА е най-противоречивата фигура в света на футбола в последните месеци, а личността му разпали истинска война и разделение по високите етажи на играта.

Основният противник на Инфантино и ФИФА е именно европейската централа УЕФА, която първа се противопостави открито на швейцареца, а след това поиска оставката му и дори отнесе казуса в съда.

"BBC" съобщава, че от ФИФА са контрирали с настояване до съда да отхвърли всички искове на УЕФА, определяйки ги за несъстоятелни.

ФИФА също така обвинява УЕФА, че вместо да участва по демократичен път във вземането на ключови решения за бъдещето на футбола, европейската централа просто е решила да организира клеветническа кампания срещу Джани Инфантино.

Основното обвинение на УЕФА е за готвеният план да бъдат продавани права върху турнири, най-вече на Световното първенство, което може да се окаже в ръцете на частни инвеститори, които сами да определят формат, правила и начин на организиране.

Според ФИФА това е щяло да бъде само предложение, което няма как да бъде прието, ако няма мнозинство при гласуването.

Дир.бг