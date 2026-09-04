Европа може да съществува без Русия, но трудно ще съществува дълго срещу Русия. Това заяви премиерът Румен Радев по врем на блиц парламентарния контрол като част от отговора на въпроса на Георг Георгиев от ГЕРБ относно атаката с дрон в Лайпциг.

Министър-председателят беше категоричен, че България застава редом до Германия.

Заставаме редом с Германия в отговор на всякакви хибридни и други атаки, каза Радев и добави, че Българското министерство на външните работи е отговорило адекватно и категорично - "подкрепяме нашия икономически и инвестиционен партньор Германия".

Той обясни, че вчера с председателя на Европейския съвет е обсъждал въпроса и няма никакви претенции към българската страна и към министъра на външните работи на България. За мен това е безразсъдно действие от страна на Русия, заяви Радев. По думите му случаят е сложен и изключително тревожен.

Обикновено, когато се изразяват категорични позиции след като има политически изявления, се дават конкретни факти по линия на службите. Такива към нас все още не са постъпили. На базата на разкритията около дрона се прави изводът, който води към руска хибридна атака - това е директното цитиране на формулировката от висшето германското ръководство, посочи премиерът, цитиран от БТА.

Радев добави, че големият въпрос е дали Германия ще стои спокойно, или ще отговори.

Колективният запад се опитва да постигне конвенционална победа над Русия, без да отчитаме факта, че тя е най-голямата ядрена сила и не можем да противостоим на нейните хиперзвукови оръжия, това се вижда всяка нощ над Киев. Това увеличава риска и мисля, че Европа трябва най-сетне да започне да калкулира риска и трябва час по-скоро да се седне на масата на преговори, защото тази война разширява своя пространствен обхват и рискът расте всеки изминал ден, коментира премиерът Радев.

По думите му Европа не е конкурс по конформизъм. "И ако вие настоявате България непременно да бъде част от ескалацията, аз нямам такива намерения", заяви той.

Министър-председателят коментира и зачестилите инциденти с безпилотни апарати в близост до или на територията на страни от Европейския съюз, като визира конкретно Полша, Румъния и България. По думите на Радев страната ни трябва да бъде сред водещите държави, които последователно настояват за прекратяване на военните действия и постигане на дипломатическо решение.

"Трябва най-сетне да настояваме за други неща. И аз мисля, че България е сред тези държави, които настояват това час по-скоро да спре", категоричен беше премиерът и добави:

Радев отговори и на въпрос на народния представител Вяра Петрова от "Прогресивна България" във връзка с вчерашното посещение в София на председателя на Европейския съвет Антонио Коща. Петрова попита премиера има ли шанс да се обособи общата селскостопанска и кохезионна политика отделно от общия бюджет на ЕС и ще финализират ли преговорите за бюджет в края на 2026 година.

Изпитанието, пред което сме поставени, е голямо, и то е свързано с общия бюджет на Европейския съюз (ЕС), заяви Радев, цитиран от БТА.

Радев каза, че амбициите на България непрекъснато растат и са свързани с все повече, и то важни, цели, а в същото време бюджетът ни е ограничен като ресурс. Затова и тук има очертаващи се различни виждания по това какъв да бъде най-важният приоритет на ЕС предвид сложната геополитическа обстановка и изострящата се икономическа конкуренция.

Съвсем естествено, според Радев, фокусът се премества от традиционните политики - политиката на сближаване, за селско стопанство, към новите предизвикателства. Затова и се предвижда създаването на един голям фонд за конкурентоспособност, заяви Радев.

Вече от доста време фокусът се мести върху сигурност и отбрана. Напълно разбираме тези приоритети, има консенсус във всички държави членки и той беше изразен на последния съвет на ЕС, каза премиерът.

Той отбеляза, че в същото време държавите приятели на кохезията, сред които и България, настояват новите приоритети да не бъдат за сметка на традиционните приоритети, а именно кохезията и селскостопанската политика. Предстоят няколко тежки Съвета и се надяваме до Нова година да имаме споразумение, консенсус и бюджет на ЕС, заяви Румен Радев.

Дали това ще се изпълни, той каза, че не може да гарантира. Но голямото предизвикателство за страните като България е, че освен, че настояваме да се развива и политиката за сближаване и селскостопанската политика, трябва да преодолеем това, че огромният фонд за конкурентоспособност няма никакви ограничения по държави и географски признаци, каза Радев.

Това, по думите му, означава, че най-конкурентоспособните компании и държави ще могат свободно да привличат огромните средства от този фонд.

Радев каза, че България по програмата за конкурентоспособност е привлякла 0,4% от средствата. Трябва да се създадат такива механизми, че по-малко развитите държави и по-малките компании в ЕС да имат достъп до инструментите на този голям фонд за конкурентоспособност, чиито параметри тепърва ще се уточняват, заяви Радев.

Той каза, че се предлага част от акцизите от цигарите да отиват в европейския бюджет, което веднага ще се отрази на нашия национален бюджет. България ще бъде оперативна в този процес, увери българският премиер.

На въпрос на Атанас Атанасов относно случая с заглушителите в София премиерът отбеляза, че "не може категорично да се твърди дали и от кого е изтекла информация при издирването на заглушаващо устройство, но първоначалните действия по случая повдигат въпроси за координацията между институциите".

"Не може да се каже с лека ръка дали е изтекла информация, от кого и как. Знам само, че КРС отиват първи, понеже те разполагат с тази апаратура", допълни Радев.

Dir.bg