Златен медал, спечелен на XXII международна учителска спартакиада и фланелка подариха на кмета Христо Христов, преподавателите от Шумен, които участваха в състезанието.

Градоначалникът се срещна с отбора днес, за да го поздрави за спечелените едно първо и две втори места.

„За пореден път доказахте, че можете да представите общината по най-добрия начин и да бъдем в челните редици“, посочи кметът. Той отбеляза: „Община Шумен винаги ще е зад вас, защото това е традиция, създадена от поколения преди нас.“

Деян Златанов от спортния състав благодари за подкрепата и възможността да участват всяка година. Спортистите разказаха за подготовката и участието си в Спартакиадата. Шуменският отбор е на 9 място в общото класиране на всичките 30 отбора.

Бяха обсъдени и възможностите за следващата година да се включат още шуменски учители, за да може отборът да се включи в повече дисциплини.

XXII международна спартакиада, организирана от Синдиката на българските учители и Българска работническа федерация „Спорт и здраве“, се проведе от 26 до 31 август в курортния комплекс „Албена“.

ШУМ.БГ