Започна обрантото броене до началото на Европейското първенство по волейбол, един от домакините на които е София. На площад "Света Неделя" днес официално бе открита волейболна инсталация, състояща се от голяма волейболна топка, в която има вграден часовник, отброяващ времето до първия мач на България на Евроволей 2026.

Който е от 19:00 часа на 9 септември (сряда) срещу Северна Македония в "Арена 8888".

На официалното откриване на площада присъстваха кметът на София Васил Терзиев, президентът на федерацията по волейбол Любо Ганев, както и четирима представители на националния тим плюс легендата Теодор Салпаров.

От страна на световните вицешампиони присъстваха селекционерът Джанлоренцо Бленджини, помощникът му Андрей Жеков, мениджърът Стефан Чолаков, както и капитанът на тима ни - Алекс Грозданов.

"Благодаря на общината, че ни приеха и ще направят нещо много специално за нас и че сбъдна мечта на целия отбор да играем пред родна публика. Ще бъде страхотно събитие и очакваме всички там", заяви капитанът Грозданов.

"Най-голямото събитие в България започва след 5 дни. Събитие с такъв мащаб досега не сме имали. Над 120 000 човека ще минат през залата за тези 11 дни, над 160 са акредитираните журналисти. Има огромен интерес от фенове и партньори. Да си пожелаем нашите момчета да са здрави, да ни радват с добра игра и да ни зарадват с успех", пък каза Любо Ганев.

"Чест и привилегия за София е да бъде домакин. Благодаря на г-н Любо Ганев и БФВ за тази възможност. Градът ще се наслади на нещо невиждано. Нещата не свършват в залата. В целия град ще има активности. В почти всички паркове ще има възможност да поиграем и да се запознаем с тази игра. Залата ще бъде пълна и се надявам да се поздравим с успех", бяха думите на Васил Терзиев.

България открива домакинството си с мач срещу съседите от Северна Македония, след това предстоят мачове с Португалия, Украйна, Израел и Полша.

Мачовете у нас ще продължат и отвъд групите - в София ще се изиграят четири осминафинала и два четвъртфинала, след което Европейското се мести в Милано, Италия. Останалите групи ще се проведат в Италия, Финландия и Румъния.

Дир.бг