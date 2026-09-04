Министър председателят Румен Радев посрещна премиера на Словашката република Роберт Фицо с официална церемония на площад "Св. Александър Невски" в София.
Роберт Фицо, който е на официално посещение в България, отдаде почит пред Паметника на Незнайния воин с поднасяне на венци.
Двамата премиери бяха посрещнати от почетен караул. Прозвучаха и химните на България и Словакия.
На церемонията присъстваха и министъра на външните работи Велислава Петрова и министъра на отбраната Димитър Стоянов, добавя БТА.
Предстои двамата министър-председатели да проведат среща "на четири очи" в сградата на Министерския съвет.
Те ще обсъдят възможностите за засилване на двустранното сътрудничество, както и актуални теми от европейския и международен дневен ред.
След срещата Румен Радев и Роберт Фицо ще ръководят пленарните разговори между официалните делегации на двете страни.
Дир.бг
Коментари
Анонимен
Агент за влияние или полезен идиот? Това е въпросът?
Анонимен
Мръсните комунисти,ще си разпределят заповедите на Путин
Анонимен
С този пак сме от грешната страна!
Анонимен
Разслояването в Чехия е много по-малкоот това в България. Нашият премиер да вземе пример и да предприеме действия за намаляване на класовите различия у нас. Не искаме да приличаме на Бразилия.