Апелативният съд в Бургас увеличи присъдата на сириеца Омар Аднан от 20 години "лишаване от свобода" на доживотен затвор при първоначален специален режим. 22-годишният мъж шофираше автобуса с мигранти, с който преди 4 години предизвика катастрофа на кръстовището "Трапезица" в морския град и уби двамата полицаи Атанас Градев и Йордан Илиев, съобщиха от второинстанционния съд.

29-годишният старши полицай в сектор "Охранителна полиция" Йордан Илиев и 43-годишният му колега Атанас Градев загинаха в ранните часове на 25 август 2022 г. на едно от най-оживените кръгови кръстовища в Бургас - "Трапезица". По време на разследването беше установено, че 18-годишният тогава Омар Аднан е бил зад волана на пътнически автобус, в който е имало още 48 чужди граждани, нелегално преминали границата на страната ни с Турция. Общо 47 от тях са се качили в автобуса на 24 август в район на Малко Търново.

Превозното средство се е движило в посока Бургас, като по пътя обвиняемият не се е подчинил на два сигнала, подадени със "стоп" палка от граничните власти. Едва след навлизане на автобуса в Бургас служителите от "Гранична полиция", които са преследвали автобуса, са се свързали с колегите си от полицията.

Първи на сигнала се отзовали загиналите полицейски служители, които стигат до кръстовище "Трапезица" - там се е предполагало, че автобусът може да бъде спрян след "засечка" с полицейска кола. Автомобилът бил с включена светлинна сигнализация и оборудван с всички необходими реквизити.

Вместо да спре автобуса, Омар Аднан продължил да управлява превозното средство, навлязъл в кръговото кръстовище и блъснал спрения в него автомобил на МВР.

През февруари 2025 година Окръжният съд в Бургас призна сириеца за виновен и го осъди на 20 години затвор.

Според Апелативния съд катастрофата не е резултат от еднократно нарушение или моментна грешка на водача, а е била предшествана от продължително опасно поведение. Подсъдимият последователно отказвал да спре, движел автобуса с висока скорост и възпрепятствал полицейските автомобили, които се опитвали да го изпреварят.

Съдът отчита и риска за пътуващите в автобуса 47 души, сред които жени и деца. Част от тях се намирали на пода и между седалките без възможност да бъдат обезопасени. Опасност е била създадена и за други участници в движението.

Апелативните съдии приемат, че смъртта на двамата полицаи е причинена умишлено при евентуален умисъл, а случаят е определен като особено тежък. Като допълнителни обстоятелства са отчетени неправоспособността на водача, липсата на спирачна реакция след първоначалния удар и последвалият опит за бягство.

Според съда наложените на първа инстанция 20 години затвор не съответстват на тежестта на престъплението. Затова присъдата е изменена на доживотен затвор.

Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано и протестирано пред Върховния касационен съд.

Дир.бг