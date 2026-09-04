Софийският апелативен съд призна за основателна подписката на клубовете, изразили недоволство от начина, по който Станка Златева управлява родната федерация по борба.

Днес съдът се произнесе по казуса и насрочи извънреден конгрес на федерацията, като решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Извънредният конгрес е насрочен за 17 октомври, когато ще бъде решено бъдещето на федерация, защото в дневния ред са включени ключови точки относно нейното управление.

Една от точките предвижда освобождаване от длъжност настоящия Управителен съвет, както и избор на нова такъв. Освен това е предвидено гласуване за освобождаването на председателя на Управителния съвет и също така на президента на федерацията Станка Златева.

Заложена е и избор на ново ръководство на федерацията.

Конгресът ще се проведе на 17 октомври от 10:30 часа в "Аула Максима" на Националната спортна академия "Васил Левски", а участващите клубове ще могат да приемат и нов устав на федерацията.

Ето какво се казва в решението на съда:

"СВИКВА на основание чл. 26, ал. 1, изр. второ от ЗЮЛНЦ, по искане на повече от една трета от членовете на СНЦ "Българска федерация по борба", ЕИК 121505512, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. "Васил Левски" №75 при следния дневен ред:

- Освобождаване от длъжност и от отговорност досегашните членове на Управителния съвет на Българска федерация по борба и избор на нов членски състав на УС на БФ Борба. Предложение за решение: Освобождава от длъжност и отговорност членовете на Управителния съвет на Българска федерация по борба и избира нов членски съвет на Управителния съвет съгласно направените на събранието предложения.

- Освобождаване от длъжност и от отговорност Председателя на Управителния съвет, Президент на БФ Борба и избор на нов Председател на Управителния съвет, Президент на БФ Борба, съгласно направените на събранието предложения. Предложение за решение: Освобождава от длъжност и отговорност Председателя на Българска федерация по борба и избира Председател на Управителния съвет, Президент, съгласно направените на събранието предложения.

- Приемане на нов устав на Българска федерация по борба, при стриктно спазване разпоредбите на ЗЮЛНЦ.

Събранието ще се проведе на 17.10.2026 година от 10:30 часа на административен адрес град София, СО-район, "Студентски", п.к. 1700, бул. "Ащадемик Стефан Младенов" №21, Национална спортна академия "Васил Левски", зала "Аула максима" А1.

Препис от настоящото решение, имащо характера на покана за свикване на извънредно общо събрание е изпратено незабавно на Агенция по вписванията и обявявано по партидата на Сдружението.

Задължава УС на СНЦ "Българска федерация по борба" да обяви поканата по реда на чл. 33, ал. 3 от Устава".

Дир.бг