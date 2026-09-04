ТЕЛЕПОЛ ще направи своя новогодишен календар за 2027 г. с детски рисунки и кани деца от цялата страна да станат негови автори. За целта компанията обяви националния конкурс „Рисувам сигурно бъдеще“, чието първо издание е на тема „Моят свят е сигурен“.

В конкурса могат да участват деца и ученици на възраст от 4 до 17 години, като участието е безплатно. Идеята е чрез своите рисунки те да покажат как си представят света, в който се чувстват защитени, спокойни и щастливи.

Темата дава възможност за различни интерпретации – от дома и семейството, през приятелите и училището, до природата, технологиите и представите за бъдещето. От ТЕЛЕПОЛ посочват, че не търсят непременно най-съвършената рисунка, а най-искрената и оригинална детска идея.

Конкурсът е разделен на три възрастови групи – от 4 до 7 години, от 8 до 12 години и от 13 до 17 години. Всеки участник може да представи една авторска рисунка във формат А4 или А3. Техниката е свободна, но не се допускат дигитални изображения, колажи и творби, създадени с помощта на изкуствен интелект.

Крайният срок за участие е 10 октомври 2026 г. Рисунките могат да бъдат изпратени с куриер или Български пощи до „Телепол“ ЕООД на адрес: 9700 Шумен, бул. „Ришки проход“ №193, за Националния конкурс за детска рисунка „Рисувам сигурно бъдеще“. Творбите могат да бъдат предадени и лично в офисите на компанията в Шумен, Велико Търново, Димитровград, Павликени, Стара Загора, Харманли и Чирпан.

На гърба на рисунката трябва да бъдат посочени името и фамилията на детето, възрастта, населеното място и училището, детската градина или школата, ако посещава такава, както и данни за контакт с родител или настойник. Необходимо е да бъде приложена и декларация за съгласие от родител или законен представител.

Най-впечатляващите творби ще бъдат включени в официалния новогодишен календар на ТЕЛЕПОЛ за 2027 г., а авторите на отличените рисунки ще получат специални награди. Всички участници ще получат сертификат и символична изненада.

Конкурсът „Рисувам сигурно бъдеще“ е част от програмата TELEPOL Green Care и е замислен като ежегодна инициатива. Чрез нея компанията иска да насърчава децата да изразяват чрез изкуството своите идеи за сигурността, природата, технологиите и бъдещето.

Пълните условия за участие и необходимите документи са публикувани на сайта на ТЕЛЕПОЛ.

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