Александър Донско дебютира с победа в турнирите от Големия шлем.

Българинът тръгна успешно в надпреварата на двойки на US Open, където успя да намери място с доза шанс заради отказване на един от тандемите с място в основната схема.

Донски си партнира с британеца Ян Чоински, а двамата победиха американците Мартин Дам и Макензи Макдоналд със 7:6, 6:4.

Макар представителите на домакините да бяха считани за едни от фаворитите на турнира и да получиха подплатен с огромни надежди "уайлд кард" от организаторите, те не успяха да се противопоставят на българо-британския тандем.

Първият сет в мача премина без пробиви и всичко трябваше да се решава с тайбрек, който Донски и Чоински спечелиха със 7:5.

Двамата пропиляха три сетбола още при 6:3 и допуснаха резултата да стане 6:5, но за щастие реализираха четвъртия си шанс за 7:5.

Във втория сет Донски и Чоински поведоха с 4:1 и макар да допуснаха пробив, все пак успяха да затворят сета с 6:4 и да намерят място в следващия кръг на турнира.

За Александър Донски това е дебют в турнир от Големия шлем.

В следващия кръг Донски и Чоински ще срещнат победителите от мача между французите Артур Реймонд/Лука Сакчес и американо-британския тандем между Крисчън Харисън и Нийл Скупски.

Дир.бг