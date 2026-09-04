Атмосферното налягане ще се задържи почти без промяна - близко до средното за месеца.

През нощта ще бъде ясно, а утре - слънчево. В Дунавската равнина и Източна България ще духа слаб вятър от запад и югозапад. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, в София – около 32°.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен северозападен, по високото до силен север-североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра - около 18°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 28°-30°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 56 мин. и залязва в 19 ч. и 54 мин. Продължителност на деня: 12 ч. и 58 мин. Луната в София залязва в 16 ч. и 21 мин. и изгрява в 00 ч. на 5 ти . Фаза на Луната: един ден след последна четвърт.

нимх