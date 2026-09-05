Американският специален пратеник Стив Уиткоф и президентският зет Джаред Къшнър ще пътуват до Русия и Украйна в опит да бъде постигнато мирно споразумение, съобщи президентът на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс.

В изказване пред журналисти в Овалния кабинет Тръмп намекна, че САЩ разполагат с конкретно предложение за прекратяване на войната, но не разкри подробности за него.

"Имаме идея за мир", заяви американският президент. По думите му Уиткоф и Къшнър са "двама прекрасни преговарящи", които са свършили "страхотна работа", и са изпратени, за да проверят дали може да бъде постигнато споразумение.

"А може би има и голям шанс да успеем", каза Тръмп.

По-късно украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че двамата американски представители ще посетят Москва, а след това ще пристигнат в Киев в неделя, 6 септември. По думите му Украйна вече се подготвя за визитата.

Пътуването обаче остава свързано със сериозни опасения за сигурността. По-рано Ройтерс съобщи, че Вашингтон търси гаранции от Москва и Киев за безопасността на двамата пратеници. Обсъжда се Русия да не атакува Киев, а Украйна да не нанася удари по Москва по време на визитата. Кремъл заяви, че не планира пряко споразумение с Киев по този въпрос.

Самото пътуване се осъществява на фона на ново засилване на бойните действия. В петък руски дрон удари централата на украинската Служба за сигурност (СБУ) в Киев, като при атаката бяха ранени най-малко 12 души според украинския президент. Ударът беше определен като една от най-сериозните атаки срещу украинска държавна институция от началото на войната.

Планираната визита идва след месеци на ограничен напредък в американските усилия за прекратяване на войната. Последните американско-посреднически преговори между Русия и Украйна се проведоха през февруари, но впоследствие разговорите практически замряха. Уиткоф и Къшнър последно бяха в Москва през януари, където разговаряха с руския президент Владимир Путин в Кремъл в продължение на около четири часа.

В същото време Путин даде по-оптимистичен сигнал за възможността за бъдещо споразумение. В четвъртък руският президент заяви, че вижда шанс за мир и посочи подкрепата на САЩ и Китай за дипломатическите усилия. Зеленски също заяви, че американското участие остава важно за процеса.

Между Москва и Киев обаче остават сериозни разногласия. Кремъл продължава да настоява Украйна да се откаже от претенции върху територии, които Русия претендира да контролира, както и от стремежа си към членство в НАТО. Киев отхвърля подобни условия като равносилни на капитулация.

Западни разузнавателни представители също остават скептични относно готовността на Путин да приеме бързо мирно споразумение. Според американски и европейски оценки Москва може да предпочете да продължи военния натиск, вместо да се съгласи на прекратяване на бойните действия при настоящите условия.

Ако визитата в Киев се осъществи, това ще бъде първото посещение на Уиткоф и Къшнър в украинската столица от началото на втория мандат на Тръмп. Очаква се разговорите да бъдат насочени към възможните условия за прекратяване на войната и към намиране на формула, която да позволи подновяване на реалните преговори между Москва и Киев.

Дир.бг