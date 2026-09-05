Инфлуенсърът Стоян Колев, който бе в неизвестност от 24 август, след като избяга от жилището си в Бургас, в което трябваше да изтърпява домашния си арест, бе арестуван в Испания.

По време на задържането 39-годишният бургазлия излъчваше на живо в собствения си профил в TikTok.

На видеото се вижда как трима испански полицаи влизат в стая, в която се намира Стоян Колев и му поставят белезници. През цялото време българинът повтаря на испански език, че не е направил нищо.

След официално потвърждение от българските власти за задържането му в Испания, Колев ще бъде върнат у нас.

39-годишният инфлуенсър бе предаден на съд на 12 август за няколко деяния в условията на продължаващо престъпление.

Първото е за това, че на 16 юни на автомагистрала "Тракия", област София и област Пазарджик, Колев е шофирал агресивно и с висока скорост, приближавал се опасно до другите автомобили, присветвал с фарове и размахвал неогнестрелно оръжие - въздушна пушка.

Второто е за това, че на 19 юни в Пазарджик в сградата на Съдебната палата, след като му е взета мярка постоянен арест, е викал и използвал нецензурни изрази в присъствието на граждани и съдебни охранители.

Колев е предаден на съд и за това, че е управлявал автомобил след употреба кокаин, установено по надлежния ред, чрез протокол за химикотоксикологично изследване.

На 25 юни съд в Пазарджик му наложи мярка за неотклонение "домашен арест" с електронна гривна.

Два месеца по-късно тиктокърът избяга от апартамента си в Бургас, като предава в типичния си стил на живо в социалните мрежи. Тъй като била задействана алармата на проследяващата гривна на крака му, към адреса били изпратени патрулни екипи. Докато полицаите идвали към апартамента му, Стоян Колев вече тичал по стълбите, откъдето стигнал до един от прозорците на междуетажното пространство. Оттам по шорти е скочил и се е отправил бегом към спирка на бул. "Стефан Стамболов", намираща се на метри от Второ РУ.

Впоследствие Колев на няколко пъти се пуска на живо в ТикТок, а Районният съд в Пазарджик измени мярката му за неотклонение и му наложи най-тежката - "задържане под стража".

Дир.бг