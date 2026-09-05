Нивото на река Дунав продължава да се колебае минимално през последните 24 часа, показват данните на Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав", цитирани от БГНЕС.

При водомерния пост в Силистра е отчетено повишение с 2 сантиметра.

При Ново село нивото остава без промяна, а при останалите водомерни постове е отчетено минимално понижение с 1-2 сантиметра.

По информация на дирекция "Речен надзор" вчера в района на котвена стоянка край Русе е заседнал натоварен самоходен плавателен съд.

Съдът се намира извън корабоплавателния път и към момента няма опасност от замърсяване.

Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове по целия участък на реката.

Хидроложката обстановка по Дунав остава усложнена.

Днес.бг