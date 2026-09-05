Изпратен смс от майката на двете убити от баща им момичета в Исперих и хазартни дългове са вероятните мотиви за трагедията, разиграла се в малкия град в Лудогорието. Това съобщи окръжният прокурор на Разград Тихомир Тодоров, цитиран от Нова телевизия и bTV.

Телата на двете деца - на 10 и 17 години, бяха открити снощи малко след 19 часа, когато дядо им подал сигнал в полицията. Двойното убийство е извършено в имот на възрастния човек, който по принцип не се обитавал. Бащата на момичета, на 43-44 години, е намерен обесен в постройка в имота. За последно децата били видени живи на 1 септември, а според съдебния лекар смъртта е настъпила най-вероятно в нощта на 1 срещу 2 септември. Двете момичета са убити с нож. Оръжието е намерено на местопроизшествието.

Според прокуратурата водещата версия към момента е свързана с хазартната зависимост на бащата и натрупването на семейни и финансови проблеми.

"Съществува хипотеза, според която майката е изпратила съобщение на една от дъщерите, в което я уведомява, че е намерила нов мъж, който ще бъде новият им татко. Очевидно това е ескалирало до степен бащата да посегне на двете си момичета. Майката, след като е заявявала многократно, че е обект на домашно насилие, е потвърждавала това пред полицията или пред прокуратурата, а на следващия ден се е отказвала от своите оплаквания, от което се е наложило да се прекратят тези преписки на етап полиция", обясни окръжният прокурор Тихомир Тодоров.

По думите на обвинител №1 в Разград бащата е бил в тежко финансово положение. Той периодично е работел като таксиметров шофьор, а по данни на разследването е имал парични задължения, свързани с хазарт.

Родителите са били разделени от около 2 месеца, а по неофициална информация момичетата са отишли при баща си, за да се подготвят за началото на учебната година.

Окръжният прокурор Тодоров каза още, че дядото първоначално предположил, че синът му е завел дъщерите си на почивка. След като телефоните им били изключени, влязъл в къщата и открил сина си обесен, а впоследствие били открити и телата на двете момичета.

Къщата е била заключена отвън, а ключовете са намерени в починалия мъж.

Не е установено 44-годишният мъж да е страдал от психично заболяване. Той не е имал и предишни криминални прояви.

Действията по изясняване на всички факти и обстоятелства около трагичния случай продължават под надзора на Окръжна прокуратура - Разград.

Снимка: Bulphoto

Предстоят множество разпити, както и назначаване на различни по вид експертизи. Работи се усилено и за изясняване на мотивите за извършването на деянията.

Дир.бг