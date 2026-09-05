Никола Цолов вече води с 24 точки на върха вк ласирането на Формула 2. Това стана факт, след като българската надежда в моторните спортове навакса три места в спринтовата надпреварата на пистата "Монца" и след като стартира осми на решетката, завърши на пета позиция.

Поредното наказание го прати с две места назад за старта днес, но въпреки това Българския лъв се представи силно.

Цолов направи отлично състезание и във втората половина на легендарната писта направи изпреварванията, донесли му чудесна финална позиция.

С днешното си представяне Никола добави 4 точки в актива си и увеличи преднината си в генералнот окласиране спрямо Габриеле Мини и Рафаел Камара, като имаше и доза шанс - Мини стартира четиринадесети, а Камара отпадна.

Българският пилот на "Кампос Рейсинг" води със 171 точки в актива си и съотвено 24 повече от Мини и 26 пред Камара.

Победата днес бе за Джошуа Дюрксен от "Инвикта", втори се нареди Джон Бенет ("Трайдент"), а трети приключи Оливер Гьоте ("МП Моторспорт").

Същинското състезание е от 10:45 часа българско време в неделя.

Дир.бг