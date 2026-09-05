Гергана Петрова, която на 26 август беше задържана от полицията по време на посещението на премиера Румен Радев в Струмяни, обяви в профила си в социалната мрежа Фейсбук, че ще даде под съд министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. 

Повод за острата ѝ реакция станаха публичните разкрития на ръководителя на МВР, който в четвъртък обяви пред медиите в парламента, че тя е била разследвана като поръчител на жестокото убийство на мъжа, с когото живяла на съпружески начала. 

Според Петрова с думите си министърът е извършил престъпления по четири текста от Наказателния кодекс. Тя разпространи детайлна правна справка на членовете от закона, по които смята да търси отговорност от Демерджиев.

  •     Разгласяване на служебна тайна (чл. 360 от НК) - когато длъжностно лице изнесе факти или оперативна информация, станали му известни по служба
  •     Разгласяване на следствена тайна (чл. 360 във връзка с чл. 198 от НПК) - ако изнесената информация представлява данни от висящо досъдебно производство или материали по разследване без писмено разрешение от наблюдаващ прокурор
  •     Длъжностно престъпление / Злоупотреба с власт (чл. 282 от НК) - ако длъжностно лице превиши властта си или наруши служебните си задължения с цел да набави за себе си или за другиго облага (напр. политически дивидент, институционален PR) или да причини вреда на гражданин
  •     Клевета от длъжностно лице (чл. 148, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 147 от НК) - ако разгласеното позорящо обстоятелство (напр. внушението за съпричастност към убийство) не отговаря на обективната истина или лицето е оправдано/преписката е прекратена.

Според НК предвидените по четирите състава наказания варират от обществено порицание и глоба в размер от 5 000 до 15 000 лв. (за клевета), през пробация или лишаване от свобода до 2 или 3 години (за разгласяване на служебна и следствена тайна), до лишаване от свобода от 1 до 8 години и лишаване от право да се заема заеманата длъжност (за длъжностно престъпление от заемащ отговорно положение).

Освен наказателна отговорност за самия Демерджиев, от публикацията става ясно, че се подготвят и действия срещу силовото ведомство. Гергана Петрова възнамерява да заведе иск по Закона за отговорността на държавата (ЗОДОВ) срещу МВР за претърпени неимуществени вреди (уронване на честта, стрес, здравословни проблеми), както и да подаде жалба до Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) в Страсбург за нарушаване на презумпцията за невиновност по чл. 6 от Конвенцията.

Случаят доведе и до рокади в МВР. Иван Демерджиев уволни шефа на Областната дирекция на МВР в Благоевград заради пропуски в организацията и липсата на бодикамери у полицаите. Тогава той призна, че макар жената да е нямала документи и да е имала прояви в миналото, задържането ѝ е било "грешно решение".

Дир.бг