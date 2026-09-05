Гергана Петрова, която на 26 август беше задържана от полицията по време на посещението на премиера Румен Радев в Струмяни, обяви в профила си в социалната мрежа Фейсбук, че ще даде под съд министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев.
Повод за острата ѝ реакция станаха публичните разкрития на ръководителя на МВР, който в четвъртък обяви пред медиите в парламента, че тя е била разследвана като поръчител на жестокото убийство на мъжа, с когото живяла на съпружески начала.
Според Петрова с думите си министърът е извършил престъпления по четири текста от Наказателния кодекс. Тя разпространи детайлна правна справка на членовете от закона, по които смята да търси отговорност от Демерджиев.
- Разгласяване на служебна тайна (чл. 360 от НК) - когато длъжностно лице изнесе факти или оперативна информация, станали му известни по служба
- Разгласяване на следствена тайна (чл. 360 във връзка с чл. 198 от НПК) - ако изнесената информация представлява данни от висящо досъдебно производство или материали по разследване без писмено разрешение от наблюдаващ прокурор
- Длъжностно престъпление / Злоупотреба с власт (чл. 282 от НК) - ако длъжностно лице превиши властта си или наруши служебните си задължения с цел да набави за себе си или за другиго облага (напр. политически дивидент, институционален PR) или да причини вреда на гражданин
- Клевета от длъжностно лице (чл. 148, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 147 от НК) - ако разгласеното позорящо обстоятелство (напр. внушението за съпричастност към убийство) не отговаря на обективната истина или лицето е оправдано/преписката е прекратена.
Според НК предвидените по четирите състава наказания варират от обществено порицание и глоба в размер от 5 000 до 15 000 лв. (за клевета), през пробация или лишаване от свобода до 2 или 3 години (за разгласяване на служебна и следствена тайна), до лишаване от свобода от 1 до 8 години и лишаване от право да се заема заеманата длъжност (за длъжностно престъпление от заемащ отговорно положение).
Освен наказателна отговорност за самия Демерджиев, от публикацията става ясно, че се подготвят и действия срещу силовото ведомство. Гергана Петрова възнамерява да заведе иск по Закона за отговорността на държавата (ЗОДОВ) срещу МВР за претърпени неимуществени вреди (уронване на честта, стрес, здравословни проблеми), както и да подаде жалба до Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) в Страсбург за нарушаване на презумпцията за невиновност по чл. 6 от Конвенцията.
Случаят доведе и до рокади в МВР. Иван Демерджиев уволни шефа на Областната дирекция на МВР в Благоевград заради пропуски в организацията и липсата на бодикамери у полицаите. Тогава той призна, че макар жената да е нямала документи и да е имала прояви в миналото, задържането ѝ е било "грешно решение".
Дир.бг
Коментари
Анонимен
Дано го осъди, макар че се съмнявам. Той този мърсък видиш ли щял да бори олигархията - този дето има 6 апартамента и още десетина други имоти и около милион в банката.
А един дребен престъпник, Стоян някой си, го направи за смях. Само на жените като Гергана знае да се прави на мъж.
Анонимен
На тая метла номера пред Радев не мина,номера и като"журналистка" и"грижовна"майка пред полицията също,е,уволниха някого в крайна сметка,но сега се е нацелила в Дерменджиев,но така му се полага след емоционалното си решение,със същата реакция като на тази кифла,хак му е,такива грейздей не могат да си намерят,но не се и уморяват в търсенето!