Гергана Петрова, която на 26 август беше задържана от полицията по време на посещението на премиера Румен Радев в Струмяни, обяви в профила си в социалната мрежа Фейсбук, че ще даде под съд министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Повод за острата ѝ реакция станаха публичните разкрития на ръководителя на МВР, който в четвъртък обяви пред медиите в парламента, че тя е била разследвана като поръчител на жестокото убийство на мъжа, с когото живяла на съпружески начала.

Според Петрова с думите си министърът е извършил престъпления по четири текста от Наказателния кодекс. Тя разпространи детайлна правна справка на членовете от закона, по които смята да търси отговорност от Демерджиев.

Разгласяване на служебна тайна (чл. 360 от НК) - когато длъжностно лице изнесе факти или оперативна информация, станали му известни по служба

Разгласяване на следствена тайна (чл. 360 във връзка с чл. 198 от НПК) - ако изнесената информация представлява данни от висящо досъдебно производство или материали по разследване без писмено разрешение от наблюдаващ прокурор

Длъжностно престъпление / Злоупотреба с власт (чл. 282 от НК) - ако длъжностно лице превиши властта си или наруши служебните си задължения с цел да набави за себе си или за другиго облага (напр. политически дивидент, институционален PR) или да причини вреда на гражданин

Клевета от длъжностно лице (чл. 148, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 147 от НК) - ако разгласеното позорящо обстоятелство (напр. внушението за съпричастност към убийство) не отговаря на обективната истина или лицето е оправдано/преписката е прекратена.

Според НК предвидените по четирите състава наказания варират от обществено порицание и глоба в размер от 5 000 до 15 000 лв. (за клевета), през пробация или лишаване от свобода до 2 или 3 години (за разгласяване на служебна и следствена тайна), до лишаване от свобода от 1 до 8 години и лишаване от право да се заема заеманата длъжност (за длъжностно престъпление от заемащ отговорно положение).

Освен наказателна отговорност за самия Демерджиев, от публикацията става ясно, че се подготвят и действия срещу силовото ведомство. Гергана Петрова възнамерява да заведе иск по Закона за отговорността на държавата (ЗОДОВ) срещу МВР за претърпени неимуществени вреди (уронване на честта, стрес, здравословни проблеми), както и да подаде жалба до Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) в Страсбург за нарушаване на презумпцията за невиновност по чл. 6 от Конвенцията.

Случаят доведе и до рокади в МВР. Иван Демерджиев уволни шефа на Областната дирекция на МВР в Благоевград заради пропуски в организацията и липсата на бодикамери у полицаите. Тогава той призна, че макар жената да е нямала документи и да е имала прояви в миналото, задържането ѝ е било "грешно решение".

Дир.бг