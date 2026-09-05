Правителството няма план какво ще се случи с бюджета, ако Конституционният съд обяви за противоконституционна промяната във формулата за минималната работна заплата. Това заяви съпредседателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев в интервю за Дарик радио.

"Нямат план. Нямат план какво ще се случи, ако Конституционният съд последва мненията на всички до един. Значи няма един юрист, който да каже: "Това отговаря на Конституцията. Тоест шансовете да падне тази промяна на старата формула са, аз бих казал, над 90%. И ти трябва да имаш план и подготовка", заяви Василев.

Той допълни, че при евентуално решение на Конституционния съд за връщане на старата формула за минималната работна заплата ще се наложи цялостно пренаписване на бюджета. По думите му времето за реакция на правителството е ограничено, тъй като бюджетът трябва да бъде представен пред Европейската комисия до 15 октомври. Така че всички основни параметри на бюджета ще бъдат ясни дотогава.

Асен Василев подчерта, че при настоящата икономическа ситуация е необходим цялостен антикризисен пакет, насочен към доходите на гражданите и към намаляване на разходите на бизнеса. "Най-важната мярка е доходите да растат по-бързо от инфлацията, за да не обедняват хората", заяви Василев. Той посочи конкретни мерки, които според него могат да бъдат предприети, както кабинетът на Кирил Петков направи през 2022 г.

Едната мярка е да се възстанови програмата за компенсация на електроенергията на бизнеса, за да му се намали разходът за електроенергия. "Друга мярка 22-ра година, която направихме, имаше таргетирана помощ към земеделието, свързана с цената на фуражите и с цената на торовете, където вдигането на цените на природния газ водят до вдигане цените на торовете и в момента това, което имаме ситуацията със затворните пристанища на Одеса и Новоросийск". Той припомни също, че 2022 г. бяха дадени и компенсации 25 ст. на литър бензин.

Според Асен Василев при голям дефицит средствата трябва да бъдат насочени към хората и бизнеса, а не към административни разходи. "И най-правилното нещо беше с още бюджета за 26-та, който се прие юли месец, при условие, задава инфлация и се прави такъв голям дефицит от 5,7%, той да бъде насочен към това, а българските граждани и аа българските фирми да имат по-високи доходи". "Те заложиха едни големи средства, но не ги заложиха да отидат при гражданите и и при нормалния бизнес, а ги заложиха Министерски съвет с постановление да си ги разпределя и администрацията да си има да си харчи."

Василев предупреди, че икономическата ситуация в Европа и в международен план допълнително ще усложни положението в България. "Европа е на най-ниската си запълняемост на газовите хранилища от 22-ра година насам. Цената на газа е най-високата от 22-ра година насам, когато избухна войната в Украйна. Цената на пшеницата се вдигна, защото и Одеса, и Новоросийск - терминалите за износ - са повредени от атаки и не може да се изнася достатъчно добре. Цената на петрола върви нагоре, а немската автомобилна индустрия не само е в колапс, а голяма част от нашия износ е вързан там. Това означава, че няма да имаме ръст на износа и индустриалното производство", добави той.

"Имаме ръст на суровините и за даваща се инфлация заради международната конюнктура и на целия на този план се замразява по доходната политика и вътрешното потребление и догодина няма да има този тази инжекция, която сега има от плана за възстановяване и устойчивост на европейски средства. Тоест инвестициите ще паднат. Тази комбинация създава сериозен риск за икономиката, което означава, че ни вкарат стагфлация в рецесия", предупреди Василев.

На въпрос за кандидатурата на Илияна Йотова за президент и Кирил Вълчев за вицепрезидент лидерът на "Продължаваме Промяната" припомни нейно интервю от предходната президентска кампания, в което тя обяснява защо е бил избран Румен Радев за кандидат за президент. Той прочете целия директен цитат от интервюто на Илияна Йотова:

"Наследено е у нас от дълга историческа традиция, че върховният главнокомандващ на армията трябва да бъде мъж. През 2016 година, когато се формираше нашата президентска двойка, имаше сериозни заплахи пред сигурността на страната, най-вече заради мигрантската криза. Очакванията бяха засилен и решителен човек, който знае как и може да реагира в такава ситуация, да бъде независим и доказан. Румен Радев беше много успешна кандидатура. Моят профил е в друга посока. Експертиза по европейските политики и социалните ангажименти като ляв човек. Получи се добър екип".

Запитан какъв президент ще е Йотова, Василев заяви: "Кандидат, който коленичи, докато Митрофанова е права. Кандидат, който целува ръката на агент на КГБ, когато той дойде на българското летище. Това не е български президент, това е унижение."

Асен Василев припомни и че Йотова не наложи вето върху бюджета, въпреки подписката на 32 000 български граждани. "Тя реши, че няма да сложи вето и де факто буквално изрецитира на правителството защитата на бюджета". Той подчерта, че според множеството външни юридически становища бюджетът съдържа противоконституционни разпоредби. "А и от всички външни становища експертни няма нито едно, което да подкрепя прави тезата на правителство и на г-жа Йотова. Всички становища казват, че или някои разпоредби, или целият бюджет е противоконституционен. Ако г-жа Йотова беше сложила вето и върнала бюджета, една седмица щеше да се забави приемането, но можеше тези противоконституционни неща да бъдат отстранени."

Дир.бг