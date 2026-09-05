Преди време подадох сигнал в новата платформа на Община Шумен за изоставен бус, без регистрационни табели. Смелите общински инспектори са констатирали същото - че е без табели.
Затова извода им е, че не могат да глобят неизвестен извършител. Не бих допуснал, че смелите общински инспектори са глупави. Допускам, че не искат да си свършат работата - да сложат уведомление, ако трябва някоя фирма да присвои МПС-то и да се освободи място пред неизползвания гараж.
Ето какво направих аз - отидох до предното стъкло и, както очаквах, там пише какъв е бил регистрационния номер на лепенката от ГТП. Дали инспекторите не искат да свършат работата, защото наблизо живее някоя ВИП персона, не мога да кажа. Прикачам снимки и връзка към сигнала с отговора.
https://signals.shumen.bg/bg/signals/view/JUGA7D
С уважение: Петър
Коментари
Анонимен
Пред твоя гараж ли е,вероятно не,той е спрял пред подхода на гаража,в част от границите на блока,така,че какво могат да направят общинарите и да се махне,ти,пък и който и да е нямате право да паркирате там,собственика на МПС-то може да има уговорка със собственика на гаража.