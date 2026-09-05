Срещата на руския президент Владимир Путин с американските пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф започна в събота (около 20 ч. българско време - бел. ред.), заяви Кремъл, цитиран от Ройтерс и БТА.

Путин заяви пред американските емисари, че ситуацията, която са се събрали да обсъждат, е сложна, предаде руската новинарска агенция РИА.

Руският президент се среща лично с Уиткоф за осми път, а Къшнър участва за трети път в обсъжданията на това как да бъде решен конфликтът в Украйна, отбелязва ТАСС.

"Преди да започнем, искам да ви помоля да предадете най-добри пожелания и благодарности на президента на Съединените щати господин Тръмп", каза руският президент в началото на разговора си с Къшнър и Уиткоф.

Доналд Тръмп не спира със своите опити да направи принос към решаването на руско-украинския конфликт, заяви още Путин.

"Разбирам, че като цяло той влиза в сложна ситуация, но въпреки това не спира опитите си за решаване на конфликта", каза руският лидер.

Подобни контакти винаги са от полза, каза руският държавен глава на срещата с американските пратеници.

На Москва ѝ е комфортно да работи с вас, каза Владимир Путин на Уиткоф и Къшнър.

Стив Уиткоф благодари на Путин за срещата. Американският пратеник каза, че за него общуването с Путин е една от най-добрите и запомнящи се за него истории.

Уиткоф благодари на Путин и за тридневното спиране на атаките срещу Киев заради провеждането на преговорите.

Русия ще направи всичко, което зависи от нея, за гарантирането на сигурността на преговорите и на посредниците в лицето на Уиткоф и Къшнър, каза Путин.

Уиткоф предаде на Путин най-добри пожелания от американския президент Доналд Тръмп.

В срещата на Путин с Къшнър и Уиткоф участват също помощникът на руския президент Юрий Ушаков и специалният представител на руския президент по въпросите на инвестиционно-икономическото сътрудничество с чуждите страни Кирил Дмитриев, предаде ТАСС.

Ушаков и Дмитриев участваха и в миналата среща на Путин с Уиткоф и Къшнър, припомня руската агенция.

Дир.бг