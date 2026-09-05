Близо 10 000 зрители бяха по трибуните на "Арена София", за да изпратят легендарното либеро на българския волейбол - Теодор Салпаров. Големият спортист официално сложи край на кариерата си с днешното грандиозно шоу, в което участие взеха както почти всички значими фигури от близкото минало на родния спорт, така и множество световни звезди, дошли да уважат №13.

Отборът на чужденците спечели шоуто с 3:2 (15:10, 14:16, 15:7, 12:15, 15:11)

Победителите бяха в състав Урош Ковачевич, Александър Волков, Самуеле Папи, Рафаел Паскуал, Марк МакГивърн, Николай Павлов, Якопо Масаро, Зимон Тишер, Серджо Сантош, Александър Атанасийевич, Иван Милкович, Емануеле Бирарели, Микеле Баранович, Маркоо Подрасчанин, Данте Амарал Сречко Лисинац, водени от треньорски екип Алберто Киапарини, Алберто Джулиани и селекционерът на България - Джанлоренцо Бленджини.

А от другата страна застанаха Георги Братоев, Евгени Иванов, Христо Цветанов, Андрей Жеков, Боян Йорданов, Красимир Гайдарски, Светослав Гоцев, Георги Сеганов, Владимир Николов, Николай Иванов, Виктор Йосифов, Костадин Стойков, Георги Салпаров, Теодор Тодоров, Тодор Алексиев, Данаил Милушев, Николай Пенчев и Цветан Соколов. Треньорите на нашия тим бяха Радостин Стойчев, Александър Попов, Найден Найденов и Стефан Христов.

На трибунтие бяха президентът на България Илияна Йотов, кметът на София Васил Терзиев, президентите на БОК и БФВ Весела Лечева и Любо Ганев, както и футболните легенди Христо Стоичков, Мартин Петров и Стилиян Петров.

Както и всички волейболисти от националния ни отбор в момента, които след само четири дни ще играят на Евроволей 2026 в същата тази зала.

Теди Салпаров игра и за двата отбора, а един от синовете му, Георги, също игра за българите с №13 0 който носеше баща му през цялата си славна кариера.

Геймовете се играха до 15 точки, а не до стандартните 25, като един от най-запомнящите си моменти по време на мача бе включването на Любо Ганев, който изпълни сервис за българите, а пък след приключването на двубоя Салпаров се разплака по време на речта си, като благодари на всички присъствали и най-вече на съпругата си Ралица Паскалева и 82-годишната си майка, която бе дошла от Вършец за мача.

Дир.бг