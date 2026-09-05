Двама души са загинали на място при тежка катастрофа на пътя между Ямбол и Сливен, съобщиха по първоначални данни от Областната дирекция (ОД) на МВР.

Стопкадър от видео в fb групата "Катастрофи България"/Колаж: Dir.bg

Сигналът за инцидент с две коли, едната от които се е запалила, е постъпил минути след 19:00 часа. На място - в близост до изхода на Ямбол, са изпратени екипи на пожарната и "Пътна полиция".

Стопкадър от видео в fb групата "Катастрофи България"/Колаж: Dir.bg

В момента се извършват процесуално-следствени действия. Движението в участъка е затворено. Превозните средства се пренасочват по обходен маршрут: Ямбол – Кабиле – Дражево – път II-53 и обратно, посочиха още от ОД на МВР.

Стопкадър от видео в fb групата "Катастрофи България"/Колаж: Dir.bg

Деветнадесет души са ранени при катастрофи през изминалото денонощие, съобщава Министерството на вътрешните работи на своя сайт.

Катастрофите през последните 24 часа са общо 17, от началото на септември са 84.

В София леките пътнотранспортни произшествия са 33, без пострадали.

Дир.бг