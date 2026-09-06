Израелските въоръжени сили съобщиха, че тази сутрин нанасят удари в Южен Ливан в отговор на изстрелването от „Хизбула“ на два дрона срещу израелски войници, разположени в част от региона, който израелската страна е обявила за „зона за сигурност“, предаде Ройтерс.

Израелските въоръжени сили по-рано издадоха предупреждение за евакуация на районите в близост до сграда в град Араб Салим в Южен Ливан, като заявиха, че ще нанесат удар, тъй като „тя се използва от „Хизбула“.

Подкрепяната от Иран групировка към момента не е коментирала тази информация, отбелязва Ройтерс.

Израелските въоръжени сили в петък обявиха, че са нанесли удари по складове за оръжие на „Хизбула“ в Южен Ливан.

От 2 март повече от 4300 души са били убити при израелските удари в Ливан.

БТА