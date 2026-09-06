Хуан Переа вкара единствения гол в началото на второто полувреме и Левски се наложи с 1:0 над ЦСКА 1948 в българската футболна efbet Лига. Шампионите записаха осма победа от осем мача от началото на сезона и са еднолично първи в класирането със седем точки повече от ЦСКА и Лудогорец, които обаче са изиграли по мач по-малко.

Левски доминираше в началото на първото полувреме и създаде първото положение в седмата минута, когато Армстронг Око-Флекс намери Мазир Сула в наказателното поле, но халфът отправи твърде слаб удар към Алекс Божев. Само три минути по-късно Хевертон центрира и Майкон спечели високата топката, но ударът на бразилеца с глава бе неточен.

Майкон пропусна още едно положение с далечен удар в 26-ата минута, а шут на Око-Флекс в края премина покрай гредата. Така първото полувреме завърши при нулево равенство.

Левски стигна бързо до гол през втората част. В 58-та минута Гашпер Търдин получи подаване извън наказателното поне на ЦСКА 1948 и стреля, а неговият удар се отклони от крака на Ектор Куеяр. Топката попадна на пътя на излезлия зад защитата Хуан Переа и нападателят се разписа във втори пореден мач, след като в сряда вкара и победното попадение срещу Славия на стадион "Александър Шаламанов".

ЦСКА 1948 отправи скоро след гола първия си точен удар чрез Борислав Цонев, но той бе отразен от Светослав Вуцов, а малко по-късно стражът на Левски изби и опит на Лаша Двали с глава. От последвалия ъглов удар и Мамаду Диало не сполучи с глава, а Левски влезе в последния четвърт час с преднина от един гол.

ЦСКА 1948 получи най-добрия си шанс на контра. Диало подаде на Атанас Илиев на добра позиция и българският нападател стреля, но топката премина покрай дясната странична греда. Така "червените" допуснаха второ поражение от началото на сезона и са четвърти с точка зад ЦСКА и Лудогорец.

БТА