Белият дом заяви, че снощи специалните пратеници на американския президент Доналд Тръмп - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, са обсъдили "съществени планове” за Украйна с руския президент Владимир Путин по време на посещението им в Москва, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Двамата пратеници "обсъдиха съществени планове за следващите стъпки, които ще бъдат обявени в идващите седмици и очакват с нетърпение да проведат също толкова продуктивни срещи в Украйна утре", заяви снощи служител на Белия дом в изявление пред АФП.

Снощи руският президентсе срещна с американските пратеници, които според американския президент Доналд Тръмп са донесли предложение, целящо да сложи край на войната в Украйна, предаде Франс прес.

"Американските представители бяха напълно подготвени за това пътуване. Те не само повториха интереса си от бързо прекратяване на военните действия, но също така представиха редица идеи за възможни пътища към уреждане (на конфликта)", заяви след срещата пред журналисти, включително на АФП, съветникът на Кремъл Юрий Ушаков.

"Разговорът беше конструктивен, изключително открит и белязан от доверие", добави той, като посочи, че руската страна е "изразила увереност в постигането на поставените цели".

Срещата на Путин с двамата пратеници продължи 3 часа и 10 минути снощи. След това Уиткоф и Къшнър отпътуваха за планираното посещение в Киев днес.

"Ситуацията, разбира се, не е проста", каза руският президент пред двамата американски представители, приети в голяма зала в Кремъл, се вижда от кадрите, излъчени по руската телевизия.

През нощта на петък срещу събота летищата в Киев бяха атакувани от Русия, съобщи украинският президент Володимир Зеленски, който видя в това опит на Москва да попречи на посещението на Уиткоф и Къшнър в неговата страна.

Руските бомбардировки в Украйна вчера причиниха смъртта на седем души, двама от които в района на Буча, близо до столицата, и петима в района на Днипро в централна Украйна, съобщиха местните власти.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обаче заяви вчера, че Путин е разпоредил тридневно спиране на ударите срещу Киев, по време на планираните разговори с представителите на правителството на САЩ.

Ден по-рано Зеленски увери, че Украйна няма да бомбардира Русия по време на тези преговори и поиска от Москва "реципрочно гарантиране на спиране на огъня" за "толкова дълго време, колкото е необходимо" за преговорите.

От връщането си в Белия дом в началото на 2025 г. Доналд Тръмп инициира няколко кръга преговори в опит да намери решение на най-смъртоносния конфликт в Европа след Втората световна война. Но до момента тези усилия не доведоха до никакъв значим напредък, отбелязва АФП.

Американският президент не уточни дали предложението му, изпратено по неговите пратеници, включва предаване на украинска територия, за което той по-рано загатна.

"Имаме идея за мир", каза само Тръмп. Той също така приписа войната - която започна с мащабна руска офанзива срещу Украйна през февруари 2022 г. - на "личностен сблъсък" между Зеленски и Путин.

Според Зеленски плановете са Къшнър и Уиткоф да летят до Киев - което е изключение, тъй като украинското въздушно пространство и летища са затворени от началото на конфликта. Високопоставените лица, пътуващи до Украйна, обикновено се качват на влак в трети страни, което прави пътуването много дълго.

Въпреки това през нощта бе нанесен "демонстративен" руски въздушен удар срещу две летища в украинската столица, каза Зеленски, но не уточни степента на нанесените щети. "Ясно е, че тези руски удари срещу летища са в отговор на дискусиите и на подготовката за възможността американска делегация да пътува до Украйна по въздух и да кацне на летищата в Киев или Бориспил", добави той.

dir.bg