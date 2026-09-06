Паметен знак, посветен на Съединението на България, бе тържествено отрит днес в местността Марашка кория. На мястото преди 141 години княз Александър I Батенберг приема емисари от Централния революционен комитет и дава одобрението си обединение на Източна Румелия с Княжество България.

На церемонията присъстваха народните представители Явор Плашилски и

Стела Загорчева – Серафимова, кметът на Шумен Христо Христов, председателят на Общинския съвет Ася Аспарухова, зам.- кметове, общественици, военни от Шуменския гарнизон и десетки граждани. Водосвет отслужи отец Валентин.

Преди това възстановка на събитията представиха членовете на шуменския клон на НД „Традиция“ и на РК „Кан Крум Страшний“

Покривалото на каменния паметен знак, дело на архитект Пламен Георгиев и скулптора Бехчет Данаджъ, бе свалено от кмета Христо Христов и председателя на инициативния комитет за създаването му о.р. полк. проф. Иван Цонев.

„Паметта за миналото има стойност, когато ни помага да разбираме настоящето. И точно за това съединението на България ни завеща един невероятен държавен урок. Урок, който ни учи, че в трудни моменти за страната ние трябва да различаваме важното от временното. Трябва да умеем да защитим обществения над личния интерес и да носим отговорност за решенията, които вземаме. Точно за това 6 септември е денят, който ние никога не трябва да забравяме“, каза в словото си кметът Христов.

Поднесени бяха венци и цветя.

Честването на Съединението продължи в 12,00 часа пред паметника на княз Александър I Батенберг в лятната му резиденция в ДП „Кабиюк“.

ШУМ.БГ