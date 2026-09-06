Никога не трябва да се снишаваме и винаги България да гледа към Европа. Това каза пред БНР съпредседателят на "Демократична България" и депутат от ПГ на ДБ Ивайло Мирчев. Копринков вече преразпределя обществени поръчки и публични средства, заяви още той в интервюто си.

"Съединението е моментът, в който България не чака разрешение. На 6 септември 1885 г. българите сами вземат решение за своята държава и поемат риска да защитят националния интерес. С това България си гарантира и авторитета пред Европа. Това е големият урок на Съединението - националният интерес не се защитава със снишаване. Тогава Русия, която за някои ни е освободила, си оттегля висшите офицери от армията, оттегля си и министъра на отбраната. България обаче успява и в Сръбско-българската война успява да защити националния интерес. Днес ние сме в различна ситуация, днес се снишаваме пред същата тази Русия, пред която сме отстоявали. И вместо да бъде силна България в силна Европа и да преследваме българския национален интерес, който безспорно е - в Европа, а не в Русия, ние гледаме и чакаме Путин да кимне, за да направим един или друг ход", добави Мирчев.

Според него, ако днес трябваше да се извърши Съединението, при настоящите управляващи и ако те трябваше да вземат решението, "нямаше Съединението да се случи без разрешението на Русия".

"България в момента гледа на изток... Правителството на Румен Радев се снишава пред Русия и чака одобрителния поглед и кимването на Путин. Страната ни има президент, който по никакъв начин не е коректив на властта, а просто се съгласява с това, което Радев каже", смята съпредседателят на ДБ и подчерта, че битката на президентските избори ще е за това накъде гледа България - към Европа или на изток", каза още лидерът на ДБ.

"На тези президентски избори партиите трябва да дадат заден и да бъдат встрани, защото въпросът не е в това коя партия кой кандидат за президент издига, а накъде тръгва България", коментира още той и подчерта увереността си, че ДБ ще подкрепи категорично "в дебатите в органите ни" кандидатурата на Андрей Гюров за президент.

Ивайло Мирчев коментира и 100-те дни на кабинета "Радев", като посочи "няколко стъпки, които изглеждат като начало на борба с олигархията - махането на охраната на Борисов и Пеевски и случаят в "Драгалевци" с Таки и Ами, колкото и неубедителен да е той".

"Няма обаче последователност от стъпки, от които да стане ясно, че правителство и мнозинство в парламента гледат в една посока по отношение на доходите на хората, битката с инфлацията и разрушаването на корупционния модел... Бутнаха се встрани Борисов и Пеевски, а на тяхно място сега са Копринков и Красьо Черния - те са в много добра комуникация помежду си... Шефът на кабинета на премиера Николай Копринков лично назначава и казва на всеки от министрите кой ще му бъде заместник. Има достатъчно индикации за това. Както има достатъчно индикации и за това, че определени процеси, свързани с обществени поръчки и с публични средства вече се преразпределят от Копринков. Има медийни публикации и ние имаме достатъчно информация по тази тема. За всичко, за което имаме достатъчно информация, ще сезираме съответните компетентни органи. В момента това става през разговори с хора, от които зависят тези неща", коментира опозиционерът.

По думите му бюджетният дефицит в момента е 2,2%, а само преди 1 месец беше заложен 5,7%, като тогава прогнозата на ЕК беше 4,1%:

Дир.бг