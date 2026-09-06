Арсенал постигна впечатляваща победа с 2:1 над Челси в голямото лондонско дерби от третия кръг на Висшата лига. На "Емирейтс" тимът на Микел Артета осъществи обрат срещу водения от Чаби Алонсо състав и запази пълния си актив от точки от началото на сезона.

Срещата започна по мечтан начин за гостите. Още във втората минута Морган Роджърс се възползва от отлично подаване на Джорел Хато и с прецизен удар даде преднина на Челси, смълчавайки трибуните на "Емирейтс".

Арсенал постепенно пое инициативата и заслужено стигна до изравнителен гол в 24-ата минута. Новото попълнение Христос Цолис намери отлично Кай Хаверц в наказателното поле, а германският нападател не сгреши срещу бившия си клуб за 1:1.

Домакините продължиха с по-силната си игра и веднага след почивката стигнаха до пълния обрат. В 49-ата минута Деклан Райс изведе капитана Мартин Йодегор на отлична позиция, а норвежкият плеймейкър хладнокръвно реализира за 2:1.

До края на двубоя Чаби Алонсо опита да промени развоя на срещата с включването на Мало Густо и Пеп Чавария, но отбраната на Арсенал, водена от Езри Конса и Габриел, не допусна нови опасности пред вратата си.

С успеха "артилеристите" продължават с пълен актив след първите три кръга във Висшата лига, докато Челси допусна първата си загуба за сезона.

Дир.бг