Румънски гражданин е блъснал полицейски автомобил и ранил двама служители на реда край Велико Търново, но успял да избяга в Румъния. Мъжът е задигнал превозно средство от предприятие за производство на алуминиева дограма в старопрестолния град, след което е преминал през "Дунав мост", предаде Нова телевизия.

Екшънът започва денонощие по-рано, когато полицията в Стара Загора предприема преследване на мощен автомобил. След като шофьорът отказва да се подчини на разпорежданията, е поискано съдействие от униформените във Велико Търново.

Служителите на реда преграждат пътя в района на "Присовски завои" с тежкотоварен камион и правят опит да спрат беглеца със стоп палка. В опит да избегне залавянето, водачът връхлита директно върху патрулката.

При сблъсъка на полицейския автомобил са нанесени сериозни щети, а двамата полицаи вътре са ранени. Травмите им обаче са леки.

След катастрофата мъжът изоставя автомобила си и пеша се насочва към близко предприятие за алуминиева дограма. Там обира няколко паркирани в съседство коли, задига една от тях и тръгва с нея в посока "Дунав мост".

Преминаването му през граничния пункт към Румъния протича без препятствия, възползвайки се от шенгенския режим.

Жената, която е пътувала с беглеца - също румънска гражданка, е задържана от органите на реда на мястото на сблъсъка. Основната работна хипотеза на разследващите е, че мъжът се занимава с нелегален трафик на мигранти.

Работата по установяването на местонахождението на румънския гражданин продължава. Той е обявен за международно издирване.

Дир.бг