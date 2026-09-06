Въпросът за Донбас е ключовата тема в преговорите за мир. Въпросът за Донбас е по същество въпрос за цялата война и без силно украинско военно присъствие на фронтовата линия Русия само ще поставя ултиматуми. Това заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски на съвместна пресконференция в Киев със специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, след като приключи срещата им на четири очи.

Емисарите на Доналд Тръмп пристигнаха в украинската столица по-рано днес с влак, след като вчера бяха в Москва за преговори с руския президент Владимир Путин, които продължиха повече от три часа.

Киев до момента отхвърля исканията на Москва украинските сили да се оттеглят от частите на източните Донецка и Луганска област, оставащи под техен контрол.

"Смятам, че с всяка от тези фундаментални срещи се приближаваме до мира. Благодарим на Съединените щати за подкрепата им, както и на президента Тръмп за това, че американската делегация е тук", заяви Зеленски.

Президентът на Украйна каза още, че Русия натрупва сили в Източна Украйна и след руските избори, според него, може да проведе нова мобилизация специално за укрепване на този район.

В същото време през последните 10-12 месеца Украйна стана по-силна на бойното поле, което дава възможност на дипломацията. Зеленски посочи трудната зима и недостига на финансиране за армията, производството на отбранителна техника и хуманитарната помощ като основни предизвикателства пред страната му.

Той обаче подчерта важността да се направи всичко възможно, за да се сложи край на войната.

"Тук всички сме на една и съща страна - отчаяно искаме да няма война, страдания, смъртни случаи. Искаме тази война да приключи справедливо - със справедлив мир за всички нас. И искаме войната да приключи по начин, който елиминира възможността за подновяване на агресията на Русия срещу Украйна. И ние трябва да направим всичко, за да гарантираме това", добави Володимир Зеленски.

Украинският държавен глава бе категоричен, че възобновяване на преговорите с Русия е възможно, но основните въпроси, включително териториалните, могат да бъдат решени само на ниво лидери на страните.

От своя страна Джаред Къшнър заяви, че американският президент Доналд Тръмп иска не само да сложи край на войната, но и да създаде условия за дългосрочен мир в Украйна. По думите му приключването на войната в Украйна до зимата не е гарантирано, но САЩ работят за създаването на условия за това.

Къшнър добави, че е "много окуражен от съществената дискусия" и очаква напредък в по-нататъшните дипломатически усилия.

Той коментира, че бъдещите споразумения трябва да изключат възможността за нова война и да позволят на Украйна да насочи силата и изобретателността, демонстрирани по време на войната, към развитието на страната.

"Много политици се страхуват от трудни проблеми. Президентът Тръмп винаги казва, че колкото по-трудно е, толкова по-добре и че трябва да дадеш всичко от себе си. Така че той е много решен да сложи край на тази война и да спре загубата на човешки живот, да улесни живота на семействата", подчерта емисарят на американския държавен глава.

В същото време Стив Уиткоф определи проведения разговор, като "много съществен".

"Вдъхновени сме и готови да продължим да работим - колкото е необходимо. Бих казал, че проведохме много съществени дискусии. Съдържателни, важни. И ние сме много вдъхновени и очакваме с нетърпение да продължим този ден толкова дълго, колкото е необходимо", отбеляза той.

По думите на Уиткоф и двете страни ще трябва да направят компромис и да съгласуват различията.

"И ние вярваме, че имаме всичко необходимо, за да постигнем тази цел. Чухте президента Зеленски да говори за тристранна среща, която се надяваме да бъде обявена скоро. Обсъдихме много други важни и убедителни идеи в Москва, които донесохме обратно в Киев", добави пратеникът на Тръмп.

В Киев бе проведена и втора среща с участието на двамата американски пратеници, на украинските представители и на съветници от Европа, съответно от Германия Гюнтер Заутер, от Великобритания - Джонатан Пауъл и от Франция - Еманюел Бон.

dir.bg