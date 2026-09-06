Атмосферното налягане ще се повиши и ще бъде по-високо от средното за месеца.

През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. След полунощ и до сутринта в източната половина от страната ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток и в сутрешните часове на места там ще се образува ниска слоеста облачност. Утре ще бъде слънчево, но утрото ще е хладно. Вятърът ще е от изток-североизток, предимно слаб. Максималните температури ще са между 26° и 31°, в София - около 28°.

В планините ще бъде слънчево, но по високите части ще е ветровито с умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 24°, на 2000 метра - около 16°.

По Черноморието ще бъде слънчево, но в сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 25°-27°. Температурата на морската вода е 25-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 58 мин. и залязва в 19 ч. и 51 мин. Продължителност на деня: 12 ч. и 53 мин. Луната в София изгрява в 2 ч. и 6 мин. и залязва в 17 ч. и 58 мин. Фаза на Луната: три дни след последна четвърт.

НИМХ