В Централната избирателна комисия започва регистрацията на инициативни комитети за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени на 25 октомври 2026 г., съобщиха отттам.

До вторник, 8 септември, ще стане ясно - дали ГЕРБ ще се регистрира и ще участва в президентския вот със своя партийна кандидатура. Дотогава партията ще решава, въпреки че нейният лидер Бойко Борисов не крие нежеланието си да издигнат своя номинация.

В същия ден се очаква да бъде обявено учредяването на Инициативния комитет, който ще застане зад кандидатурата на Илияна Йотова и на Кирил Вълчев.

До дни се очаква от "Демократична България" да вземат решение дали ще застанат зад кандидатпрезидентската двойка Гюров - Кандев, което е повече от очаквано.

Другата формация, която подкрепяше кандидатурата му, "Продължаваме промяната" също да решат на ниво политически орган дали и официално ще дадат своята подкрепа за Андрей Гюров.

Очаква се и "Възраждане" да назоват името на своя кандидат, след като партията трябваше да избира между пет номинации. В обращение се завъртя името на евродепутата Петър Волгин, но не е изключено и самият лидер Костадин Костадинов да бъде изборът на формацията.

От ДПС също се регистрираха за участие във вота, но без повече яснота под каква форма ще го направят и дали със собствен кандидат.

Приемането на документите за президентските избори ще се извършва в ЦИК всеки ден от 9:30 ч. до 17:00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. "Княз Александър І" № 1, във фоайето, вход "Ларго".

Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК на инициативни комитети е до 17:00 ч. на 14 септември 2026 г.

Приемът на документи за регистрация на партиите и коалициите за участие в президентските избори е до 9 септември 2026 г. До 22 септември следва да приключи и регистрацията на кандидатите.

Дир.бг