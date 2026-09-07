Над 150 000 души останаха блокирани на 8 летища в Индонезия заради изригване на местния вулкан Анак Кракатау, съобщиха световните агенции, цитирани от БНТ.

Кракатау, който се намира между островите Ява и Суматра в обширния архипелаг от острови на Индонезия, започна да изригва от късно вечерта в петък. Причинил е сеизмична активност в региона, както и разливи на лава.

Днес вулканът също изригна няколко пъти.

Международното летище в Джакарта първо преустанови полетите сутринта, след като беше засечена вулканична пепел във въздушното пространство.

Транспортният министър на Индонезия Дуди Пурваганди съобщи, че към момента са засегнати над 700 полета, включително международни до Сидни, Куала Лумпур, Сингапур и Доха.

Здравният министър посъветва жителите да останат у дома, съобщава се за много случаи на раздразнение на очите от вулканичната пепел.

Индонезийската агенцията за управление на последиците от бедствия заяви, че ще проведе операция за модифициране на времето, която може да включва засяване на облаци, с цел да се предизвика дъжд.

"Ако вали достатъчно силно, вулканичната пепел, която нарушава ежедневието ни от вчера и продължава и днес, ще бъде бързо отмита", заяви ръководителят на агенцията на пресконференция.

Дир.бг