Интензивен е трафикът на граничните пунктове "Кулата", "Капитан Андреево" и "Лесово", съобщиха от Главна дирекция "Гранична полиция" - МВР, на сайта на ведомството. Очаква се кулминацията в натоварването на пътищата в следобедните часове на последния празничен и почивен ден, когато хората се прибират след почивки у нас и извън страната.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. Българският фериботен кораб, обслужващ граничния преход Силистра - Кичу, временно е преустановил работа поради техническа неизправност. Фериботната връзка, обслужваща прехода Оряхово - Бекет, също временно преустанови работа, поради ниското ниво на река Дунав.

Преустановена е и работата на фериботната връзка, обслужваща граничния преход Свищов - Зимнич, също поради ниското ниво на Дунав, припомнят от "Гранична полиция".

На границата с Гърция трафикът е интензивен на граничния преход "Кулата" на входа и изхода за леки автомобили.

През пунктовете "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. През пунктовете "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки автомобили, автобуси и товарни автомобили.

На границата с Турция трафикът е интензивен на гранично контролно-пропускателния пункт (ГКПП) "Капитан Андреево" и на ГКПП "Лесово" на изход за товарни автомобили.

На границата с Република Северна Македония трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове и на границата със Сърбия, съобщиха от МВР.

Над 700 полицейски екипа са ангажирани с контрола на движението, а по думите на гл. инспектор Лъчезар Близнаков от "Пътна полиция" през последното денонощие няма загинали на пътя.

Дир.бг