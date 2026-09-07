28 групи ще дефилират по главната улица на Шумен на тазгодишния 11-и Карнавал на плодородието в Шумен. В съпътстващата кулинарна изложба-базар ще се включат 23 участници.

Срокът за подаване на заявления за участие вече изтече.

„Повечето са на колективи от Шуменска област, но след 8-годишно прекъсване не можехме да се надяваме на много силно национално или международно присъствие“, каза за ШУМ.БГ зам.-кметът по култура и образование Даниела Савчева. 15 от групите в дефилето ще са на образователни институции – градини и училища, а останалите на читалищни и самодейни състави.

Карнавалът на плодородието ще се проведе в рамките на 3 дни – от 2 до 4 октомври. Дефилето е с конкурсен характер, като всеки участник има по 2 минути да представи пред жури своя оригинална програма, свързана с плодородието.

ШУМ.БГ