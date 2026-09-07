Милиардерът Илон Мъск и бившият унгарски премиер Виктор Орбан бяха сред първите, които поздравиха за победата крайнодясната германска партия "Алтернатива за Германия", наредила се с над двойна преднина пред ХДС на Мерц на изборите в германската провинция Саксония-Анхалт, предаде ДПА.

В миналото Мъск е изразявал неведнъж подкрепа за партията, а дори бе обвиняван и че се намесва във вътрешните работи на Германия в предизборен момент.

"Добре свършена работа!", написа милиардерът в социалната си платформа Екс в отговор на пост на лидерката на АзГ Алис Вайдел, която поздравяваше партийния лидер в Саксония-Анхалт Улрих Зигмунд, предаде БТА.

Зигмунд бързо отговори на Мъск, като му благодари за подкрепата.

"Ако поемем отговорност тук, бих приветствал много възможността за силно и конструктивно сътрудничество. Германия отново би била място, в което си струва да се инвестира", написа Зигмунд. "Поздрави от Саксония-Анхалт!", допълни той.

Ричард Гренел, бившият посланик на САЩ в Германия, също поздрави АзГ в Екс. "Огромна победа и нов ден за Германия", написа Гренел, който, подобно на Мъск, поддържа близки отношения с президента на САЩ Доналд Тръмп и неведнъж е предизвиквал полемики по време на дипломатическата си служба в Германия.

Бившият унгарски премиер Виктор Орбан приветства победата на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" на изборите в източногерманската провинция Саксония-Анхалт, наричайки я важна нощ за Германия и Европа, предаде ДПА.

"Огромна нощ за Германия и Европа!", написа Орбан в нощта на вота в социалната мрежа "Екс". "Поздравления за Алис Вайдел, Улрих Зигмунд и цялата партия "Алтернатива за Германия" за убедителната им победа в Саксония-Анхалт! Затегнете коланите. Това е само началото!", заяви той.

Орбан управляваше Унгария в продължение на 16 години, използвайки методи, които критиците описват като все по-авторитарни, преди да претърпи тежко поражение от консервативния си претендент Петер Мадяр на парламентарните избори през април.

Орбан поддържа връзки с десни консерватори и популисти по цял свят, включително с "Алтернатива за Германия", чийто съпредседател Алис Вайдел го посети на няколко пъти в Будапеща, докато беше премиер.

Dir.bg