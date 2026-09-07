Хидроложката обстановка в българския участък на река Дунав остава усложнена.

Продължава минималният спад на нивото в българския участък през последните 24 часа, съобщиха от Изпълнителната агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" в Русе.

В целия български участък на реката се регистрират понижения, които варират между шест и един сантиметра, като най-голям е спадът при водомерния пост край Оряхово.

Нивото на река Дунав край Русе на 7 септември е минус 108 см спрямо условната кота нула. За последното денонощие то се е понижило с един сантиметър.

Прогнозата за идните два дни е то да спадне с още четири сантиметра, предаде БТА.

По информация на дирекция "Речен надзор" в Русе към Изпълнителната агенция "Морска администрация" през последните 24 часа няма нови плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път.

В сила са всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката.

Заради ниското ниво на реката фериботната връзка, обслужваща прехода Оряхово - Бекет, временно преустанови работа. Преустановена е и работата на фериботната връзка, обслужваща граничния преход Свищов - Зимнич, също поради ниското ниво на Дунав, припомнят от "Гранична полиция".

Дир.бг