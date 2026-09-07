Военноморските сили изпълниха задача по разузнаване и транспортиране на безпилотен летателен апарат, открит във водите на Черно море. Това съобщава Министерството на отбраната (МО) на сайта си.

Специализиран екип от Военноморска база – Варна беше активиран в късния следобед на 6 септември по сигнал и искане от Министерството на вътрешните работи (МВР) за наблюдавано безпилотно летателно средство тип дрон на 3,5 кабeлта североизточно от нос Калиакра. След извършено разузнаване и идентифициране на дрона като безопасен той беше транспортиран до района на базата, уточняват от МО.

Военнослужещите действаха след разпореждане на началника на отбраната и по заповед на командира на Военноморските сили, отбелязват още от ведомството.

На 28 август Военноморските сили също изпълниха задачи по разузнаване и транспортиране на безпилотни летателни апарати и части от тях, открити във водите на Черно море.

БТА