Четирима тийнейджъри, пътуващи в лек автомобил, и 18-годишната му шофьорка се отърваха по чудо без тежки наранявания, след като колата им бе блъсната от влак на неохраняем жп прелез в исперихското село Тодорово, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Сигналът за катастрофата е подаден вчера около 16.45 часа.

Водачката на лек автомобил "Пежо 208" не спира на червен сигнал на светофарната уредба и при преминаване през коловоза колата е блъсната от влак, движещ се по линията Силистра - Исперих.

В автомобила се возели трима пътници - на 15, 17 и 19 години, всички от град Исперих. След преглед в МБАЛ-Исперих е установено, че са без сериозни травми.

Пробите за употреба на алкохол на машиниста и водачката на колата, са отрицателни.

Родителите на непълнолетните са уведомени. На 18-годишната, която притежава СУМПС от четири месеца, е съставен акт.

По случая е образувано досъдебно производство.

Общо 45 души са ранени при станалите 31 тежки катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщават от МВР на сайта на ведомството.

В София са регистрирани едно тежко и 18 леки пътнотранспортни произшествия, пострадали са четирима.

От началото на месеца при катастрофи са загинали осем, а са ранени 205-ма души.

От началото на годината загиналите при катастрофи са 321, а ранените - 5782- ма души.

Дир.бг