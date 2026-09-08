Полските Военновъздушни сили извършиха превантивни операции, свързани с руските ракетни атаки срещу Украйна, съобщи тази сутрин полската армия, цитирана от Ройтерс и БТА.

Заради военните операция временно бяха преустановени полетите от и до летището в Люблин, съобщи Полската служба за въздушна навигация.

"Във връзка с непланирана военна активност, свързана с обезпечаването на безопасността на страната, летището е затворено", каза служител на агенцията.

Той уточни, че затварянето на летището, което е разположено на около 90 км от границата с Украйна, може да продължи няколко часа, но малко по-късно бе обявено, че работата на летището е възобновена.

Русия поднови тази нощ масираните удари срещу украинската столица Киев след краткото спиране на атаките по време на посещението на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Според кмета на Киев Виталий Кличко, атаките срещу града са били извършени с балистични ракети и безпилотни устройства. Падащи отломки от свалени дронове са ударили няколко жилищни сгради, училище и автомобили, съобщиха украинските медии. Убити са двама души, а седем са ранени.

По думите на Кличко няколко души са затрупани под останките на срутен жилищен блок.

Русия и Украйна се съгласиха да спрат ударите по столиците си за три дни, за да позволят посещенията на Уиткоф и Къшнър в Москва и Киев през уикенда.

През нощта имаше съобщения за експлозии в Киев, а според украински медии от падащи отломки от дронове са били засегнати няколко жилищни сгради, училище и автомобили.

Дир.бг