Пожари, възникнали почти едновременно на три места, успяха да изгасят огнеборци и доброволци през вчерашния ден, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР - Шумен.

След обработване на сигналите са насочени екипи от Районната служба в Шумен да съдействат на колегите си от съседната районна служба на пожарната във В. Преслав – за гасенето на горски масив - борова растителност, в близост до с. Тройца. На място са се отзовали около 20 човека - доброволци и 6 горски служители от Велики Преслав с два автомобила, единия от които пожарен.

Друг екип е насочен към с. Борци, като сигналът е за бързо разпространяващ се пожар на голяма територия в полски масив - сухи треви. Към мястото е насочен и екип от РС ПБЗН - Каолиново, Доброволно общинско формирование - Венец. Ползвана е техника на земеделци - трактори, фадрома и водоноски.

В същото време постъпват множество сигнали от граждани, които забелязват дим в района на кв. „Еверест“ и съобщават на тел. 112. Пламналите сухи треви са между два жилищни квартала в града, където задимяването и огънят представляват сериозна опасност за живущите в района.

На място са изпратени екипи на Районна служба - Шумен и е привлечен един екип от пожарната служба в Нови пазар, които предприемат незабавни действия за ограничаване на огъня и недопускане на разпространение на пламъците към намиращите си в близост жилищни сгради и обекти.

След преценка на ръководителя на място в гасенето са привлечени два екипа на доброволните формирования, действащи на територията на Община Шумен - Доброволно общинско формирование - Шумен и Спасителен Клуб за Бъдеще - Шумен.

Същите се отзовали бързо на терен и след преминат инструктаж и проверена екипировка се включили в действията по ликвидиране на огнената стихия. На място са се притекли и спонтанни доброволци, притекли се помощ в първите минути.

Благодарение на общите усилия пожарът е локализиран по всички фронтове. Екипите от професионални пожарникари и доброволци са останали на място до пълното ликвидиране на пожара. Благодарение на бързата реакция и серията от навременни решения на професионалните пожарникари от РС ПБЗН - Шумен, съдействието на Общинското доброволно формирование на новосъздадения Спасителен Клуб за Бъдеще - Шумен, за който това бе и първо съвместно участие на терен, бързо и без значителни щети, е овладяна огнената стихия в града.

ШУМ.БГ