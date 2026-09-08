Най-голямото индивидуално съперничество във футбола ще напише нова, вероятно последна глава от 20-годишната си история. Лионел Меси и Кристиано Роналдо вероятно ще застанат за първи път в един и същ отбор на терена през декември, когато е бенефисът на Карлос Тевес.

Една от големите фигури в аржентинския футбол ще събере куп световни звезди на митичния стадион "Ла Бомбонера" в Буенос Айрес, където е обожествяван от публиката на Бока Хуниорс.

Тевес е поканил играчи, с които е делил славата на терена. А двамата най-големи на новото време във футбола са му били съотборници.

Меси влезе в националния тим на Аржентина още, докато Тевес играеше в него. А Роналдо бе част от атаката на Манчестър Юнайтед в края на първото десетилетие на века, редом с Уейн Рууни, Карлос и Димитър Бербатов.

Мачът засега е планиран за 19 декември и според самия Тевес, цитиран от аржентински медии, двамата са му потвърдили, че ще дойдат в Буенос Айрес. Той планира да ги събере в един отбор за полувреме, като Меси ще играе по 45 минути за тима на аржентинските звезди и този на световните. Естествено, редом с Роналдо - нещо, което никога не сме виждали за 20 години на съперничеството им.

Според местния "Ла Насион", другото име, за което Тевес е потвърдил сигурна покана и присъствие, е Хуан Роман Рикелме. Той е друг идол на Бока, а в момента - президент на клуба.

Според изданието над 40 играчи ще получат покани, но не е ясно дали сред тях няма да е, например, Бербатов.

Тевес игра за Бока, Коринтианс, Уест Хем, Манчестър Юнайтед, Манчестър Сити, Ювентус, китайския Шанхай Шенхуа и националния тим на Аржентина в кариерата си.

Нападателят с прякор Апаче се отказа още преди 4 години, но това ще е същинското му сбогуване с играта. И обещава да е зрелищно.

Дир.бг