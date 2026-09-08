С церемония и водосвет, отслужен от Варненския и великопреславски митрополит Йоан, днес бе тържествено открита академичната 2026/2027 година в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Прага на учебното заведение прекрачиха 2023 първокурсници от степен бакалавър, професионален бакалавър и магистър, в редовна и задочна форма на обучение.
„Поздравявам всички първокурсници и студенти с тяхното встъпване в Алма Матер в Шуменския университет, носещ името на най-плодовития средновековен писател епископ Константин Преславски. Мили млади хора, безспорно е, че след първия семестър ще си проличи кой правилно е направил своя избор и кой не. Но аз ви пожелавам благодатен успех, труд и сили, упорство, мъжество и носете вярата в сърцето си. Ние не забравяме, че живеем в смесен район и в такъв случай всеки да живее според нравствения кодекс на своето вероизповедание“, каза в словото си и митрополит Йоан.
Приветствие към студентите отправи ректорът на университета Наталия Витанова.
„Запомнете, че оценката е важна, но още по-важни са знанията, ценностите и човечността, които ще изградите през годините на своето обучение. На всички студенти пожелавам тази академична година да бъде изпълнена с вдъхновение, със смели идеи, упорит труд и заслужени успехи".
Нека всеки изпит бъде стъпка към увереността. Всяка лекция да е източник на нови знания, а всяко предизвикателство - повод да откриете колко силни и способни сте всъщност. Никога не губете любопитството си, желанието да се усъвършенствате и стремежа да бъдете полезни.
Бъдете хора с мечти, но и с куража да ги превърнете в реалност. Вярвайте в себе си, защото бъдещето принадлежи на онези, които не се страхуват да го изграждат със знания, труд и честност“, каза ректорът.
Първокурсниците положиха академична клетва и бяха приканени да докоснат ректорския жезъл, с което официално станаха част от акдемичната общност.
ШУМ.БГ
Коментари
ШУМ.БГ
Този коментар бе изтрит заради неспазване на Правилата
ШУМ.БГ
Този коментар бе изтрит заради неспазване на Правилата
ШУМ.БГ
Този коментар бе изтрит заради неспазване на Правилата
Анонимен
Успех на всички студенти!
ШУМ.БГ
Този коментар бе изтрит заради неспазване на Правилата
ШУМ.БГ
Този коментар бе изтрит заради неспазване на Правилата
Анонимен
Твърде много коментари "изтрити заради правилата"...Това говори нещо...
Анонимен
пИПАЙТЕ ЗДРАВО ЖЕЗЪЛА
Анонимен
Изтрити, защото казват истината, а тя не се харесва. Пишете пак. Пък нека да трият.