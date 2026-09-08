С церемония и водосвет, отслужен от Варненския и великопреславски митрополит Йоан, днес бе тържествено открита академичната 2026/2027 година в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Прага на учебното заведение прекрачиха 2023 първокурсници от степен бакалавър, професионален бакалавър и магистър, в редовна и задочна форма на обучение.

„Поздравявам всички първокурсници и студенти с тяхното встъпване в Алма Матер в Шуменския университет, носещ името на най-плодовития средновековен писател епископ Константин Преславски. Мили млади хора, безспорно е, че след първия семестър ще си проличи кой правилно е направил своя избор и кой не. Но аз ви пожелавам благодатен успех, труд и сили, упорство, мъжество и носете вярата в сърцето си. Ние не забравяме, че живеем в смесен район и в такъв случай всеки да живее според нравствения кодекс на своето вероизповедание“, каза в словото си и митрополит Йоан.

Приветствие към студентите отправи ректорът на университета Наталия Витанова.

„Запомнете, че оценката е важна, но още по-важни са знанията, ценностите и човечността, които ще изградите през годините на своето обучение. На всички студенти пожелавам тази академична година да бъде изпълнена с вдъхновение, със смели идеи, упорит труд и заслужени успехи".

Нека всеки изпит бъде стъпка към увереността. Всяка лекция да е източник на нови знания, а всяко предизвикателство - повод да откриете колко силни и способни сте всъщност. Никога не губете любопитството си, желанието да се усъвършенствате и стремежа да бъдете полезни.

Бъдете хора с мечти, но и с куража да ги превърнете в реалност. Вярвайте в себе си, защото бъдещето принадлежи на онези, които не се страхуват да го изграждат със знания, труд и честност“, каза ректорът.

Първокурсниците положиха академична клетва и бяха приканени да докоснат ректорския жезъл, с което официално станаха част от акдемичната общност.

ШУМ.БГ