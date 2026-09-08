Младеж от Шумен е задържан за кражба. Той намерил чанта с пари и документи, оставена върху автомобил. Шуменецът взел от чантата 30 евро и я захвърлил, съобщиха от пресцентъра на полицията.

Вчера около 12,30 часа 34-годишен мъж съобщил в РУ – Шумен, че е забравил чантичка върху лекия си автомобил Волво, паркиран на ул. „Неофит Рилски“ в града. Впоследствие установил, че тя липсва. В нея, освен пари, имало и лични документи и дебитна карта.

Пред полицейските служители мъжът обяснил, че в района на жилищния му блок, където бил паркиран автомобилът, е забелязал непознато момче с велосипед. В хода на проведените мероприятия бил установен младеж с подобно описание. Установена била и самоличността му – 17-годишен от град Шумен.

У него намерили 30 евро. Впоследствие показал и мястото, на което е оставил личните документи и дебитна карта.

Образувано е досъдебно производство, уточниха от полицията.

ШУМ.БГ