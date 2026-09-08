Окръжният съд в Пловдив отказа да възстанови срока за обжалване на мярката за неотклонение на един от двамата 17-годишни младежи, обвинени последни за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм.

За казуса се разбра по време на съдебното заседание на 3 септември по мярката за неотклонение на най-малкия задържан от втората група арестувани.

Жалбата на 17-годишното момче е била внесена след изтичането на законово установения срок. Причината за забавянето е бил планов отпуск на адвоката на непълнолетния младеж.

Според окръжните магистрати няма основателна причина срокът за обжалване да е бил пропуснат. При привличането на младежа като обвиняем е бил назначен служебен защитник, който го е представлявал и при определянето на мярката "задържане под стража".

Съдът посочи, че адвокатът на 17-годишния младеж е бил в отпуск, но това не е представлявало пречка да подаде жалба, тъй като през този период е представлявал подзащитника си и по други поводи.

Ученикът бе арестуван и обвинен заедно с още двама тийнейджъри - един на 15 и един на 17 години в края на август. Така общият брой на учениците, привлечени към наказателна отговорност за жестокото убийство става 8 - шест момчета и две момичета.

37-годишният Георги Кузев издъхна в болница, след като бе открит на 4 август в безпомощно състояние от случайни минувачи, които подали сигнал в 17.29 часа на телефон 112. Той бе транспортиран в лечебното заведение с тежка черепно-мозъчна травма, множество счупвания и вътрешни наранявания и въпреки усилията на лекарите няколко часа по-късно почина.

Първоначално бяха задържани около 10 младежи, от които към наказателна отговорност бяха привлечени три момчета и две момичета - всички на възраст между 14 и 17 години. Те са от Пловдив, Стара Загора и село Строево. На 7 август Окръжният съд в Пловдив наложи мерки за неотклонение "задържане под стража" и на петимата, а впоследствие адвокатите на двете момичета - 17-годишната Михаела от Стара Загора и 15-годишната Виктория от Пловдив - обжалваха решението. Апелативните магистрати обаче не промениха мерките им.

Дир.бг