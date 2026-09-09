Цената на природния газ в Европа продължи да се покачва рязко на фона на нарастващото напрежение в Близкия изток. Фючърсите на нидерландския газов хъб TTF за доставка след месец достигнаха 79,11 евро за мегаватчас (92 долара) на борсата в Амстердам - с 1,22% над нивото от предишния ден. Това е най-високата цена от края на 2022 г., съобщава ДПА, цитирана от БТА.

Основният фактор за поскъпването са опасенията, че доставките на втечнен природен газ (LNG) от Персийския залив могат да бъдат сериозно и трайно нарушени. Засега няма ясни признаци, че корабоплаването през Ормузкия проток ще се възстанови продължително.

Напрежението между САЩ и Иран около контрола над стратегическия проток се изостри през последните дни. Централното командване на САЩ съобщи, че американските сили са нанесли удари по пет ирански танкера, превозващи суров петрол, като един от тях е бил потопен в отговор на атаки на Техеран срещу американски военен кораб.

По медийни информации Иран е отвърнал с масирани ракетни удари срещу Йордания. Държавната информационна агенция "Петра" съобщи, че йорданската противовъздушна отбрана е прехванала 20 балистични ракети.

С последното поскъпване цената на газа на едро вече е над нивото, отчетено в началото на конфликта с Иран. През март тя за кратко надхвърли 70 евро за мегаватчас.

Сегашните стойности обаче все още са далеч от екстремните нива през 2022 г., когато природният газ временно поскъпна над 300 евро за мегаватчас след ограничаването на руските доставки на фона на войната в Украйна.

Пазарните експерти не очакват тенденцията към поскъпване да се обърне скоро. Допълнителен натиск може да дойде от Азия, където се очаква по-студена зима заради метеорологичния феномен Ел Ниньо. Това може да увеличи търсенето на LNG в региона, прогнозира Норман Либке, анализатор в Commerzbank.

В Европа ситуацията също остава напрегната заради ниските нива на газовите запаси. При запазване на високото търсене на втечнен газ и ограничени доставки конкуренцията за LNG може да се засили, което от своя страна да доведе до ново покачване на цените.

Дир.бг