Седем контролни срещи са предвидени по време на подготовката на „Шумен“ за новия сезон в Националната баскетболна лига (НБЛ). Всички баскетболисти от селекцията на Росен Барчовскии са в града и тренират в „Арена шумен“ и „Младост“.

„Окомплектовали сме състав, който да работи и да започне контролите. Аз се надявам, да не правим никакви промени. Ако се наложи ще правим, отворен процес е. Промени се правят в два случая и двата не са добри. Ако не съм доволен от някой играч и търся замяна, което не ми се ще е. И при контузии, което също не е добре. Така че се надявам, както започнем в този състав, така да завършим.

3 от контролите са с български отбори, четири - със сръбски и румънски.

На 14 септември „Шумен“ играе в „Арена Шумен“ с „Черно море“ от 19,00 часа На 16 септември шуменци приемат „Ямбол“, а два дни по-късно гостуват на „Берое“ в Стара Загора.

Следващата седмица отборът заминава за Сърбия, където ще играе с три тима от Първата лига на западната ни съседка. След това „Шумен“ ще гостува на „Рапид“ в Букурещ.

Първенството започва на 10 октомври. В 1 кръг „Шумен“ гостува на „Миньор“ Перник.

ШУМ.БГ